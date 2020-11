Jakie efekty przyniósł Śląski Pakiet dla Gospodarki?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

1 grudnia odbędzie się konferencja podsumowująca wprowadzenie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki. Przedsiębiorcy już korzystają z różnorodnych rozwiązań, od pożyczek na preferencyjnych warunkach, dofinansowania do inwestycji i kosztów bieżących po doradztwo w Centrum Wsparcia MŚP.

Pomoc dla firm poszkodowanych w wyniku pandemii Covid-19 była odpowiedzią na konkretne potrzeby. Wzbudziła ogromne zainteresowanie i przynosi wymierne efekty.

Śląski Pakiet dla Gospodarki się sprawdza. Widzimy, że nasze działania trafiły w oczekiwania przedsiębiorców w województwie śląskim. Najlepszym potwierdzeniem jest trzecia runda konkursu „Inwestycje w MŚP”. Osoby prowadzące działalność gospodarczą złożyły ponad 2200 wniosków, najwięcej w historii. To pokazuje, jak wielkie zainteresowanie było zaproponowanymi dotacjami. Nie podeszliśmy do tych konkursów na zasadzie: „kto pierwszy ten lepszy”, jak to miało miejsce w innych regionach i skończyło się tam nie najlepiej. Nasza pomoc dla gospodarki jest bardzo przemyślana i, jak widać, jest dobrze odbierana przez przedsiębiorców - komentuje Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

Śląski Pakiet dla Gospodarki to kompleksowa oferta działań i realna pomoc, jaka trwa od 6 kwietnia tego roku. Gdy konieczność ograniczenia działalności gospodarczej postawiła wiele firm w bardzo trudnej sytuacji, a inne, obawiając się niepewnej przyszłości, zaczęły powstrzymywać się przed lokowaniem kapitału w rozbudowę i rozwój, Zarząd Województwa Śląskiego jako jeden z pierwszych w Polsce zareagował na szczególne potrzeby przedsiębiorców. Na wsparcie regionalnej gospodarki przeznaczono niemal 1,4 mld złotych pochodzących z Funduszy Europejskich. Został stworzony program obejmujący 5 filarów.

W ramach pierwszego filaru Fundusz Górnośląski SA oferuje preferencyjne pożyczki na wydatki inwestycyjne, służące nabywaniu nowych środków trwałych na terenie województwa śląskiego, oraz na wydatki bieżące, mające zaspokoić zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, mający pieczę nad drugim filarem, wsparł do tej pory niemal 47 tys. firm na ponad 564 mln zł. Kwota ta dotyczy świadczeń wypłaconych przez powiatowe urzędy pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników MŚP oraz części kosztów prowadzenia działalności dla mikroprzedsiębiorców. Dzięki czwartemu filarowi utworzono - we współpracy z Regionalną Izbą w Katowicach — Centrum Wsparcia MŚP, udzielające bezpłatnych porad na temat prowadzenia biznesu. Z kolei piąty filar, nadzorowany przez Śląski Fundusz Rozwoju, oferował wejścia kapitałowe, zwiększające zaangażowanie inwestorów w regionie.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości kierowało działaniami przewidzianymi w trzecim filarze, a obejmującymi bezzwrotne wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Staramy się jeszcze zwiększyć pulę pieniędzy przeznaczonych na pomoc firmom, które ucierpiały w wyniku pandemii Covid-19. Spośród tych wielu dobrych projektów, złożonych do ŚCP, którym nie udało się uzyskać dofinansowania z powodu braku środków, przygotowana została lista rezerwowa. Mam nadzieję, że znacznej części z nich również będzie można przyznać dotację — stwierdził Wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża.

Do oceny wniosków przystępowano po zakończeniu każdej z rund, dzięki temu pieniądze mogły szybciej trafić do firm. Do rozstrzygnięcia pozostała ostatnia, w której wpłynęła rekordowa ilość wniosków. W weryfikację ponad 1480 projektów zaangażowani zostali po przeszkoleniu wszyscy pracownicy ŚCP, by usprawnić proces oceny formalnej i merytorycznej.

Do tej pory dokonaliśmy już oceny trzech rund konkursu „Inwestycje w MŚP” i udało nam się wspomóc 322 przedsiębiorstwa z województwa śląskiego na łączną kwotę dofinansowania ponad 188,5 mln zł. Jednocześnie nie zrezygnowaliśmy z dotychczasowej formy naborów, promujących innowacje, dając możliwość uzyskania środków tym firmom, które podjęły się przygotowania wniosku, zainwestowały w badania gotowe do wdrożenia oraz opinię jednostki badawczej. Dzięki temu wybraliśmy także 67 podmiotów w naborze „Innowacje w MŚP”, organizowanym w czasie lockdownu – podkreśla dyrektor Krzysztof Spyra.

W trakcie konferencji, organizowanej przez Urząd Marszałkowski, omówione zostaną kwestie związane z gospodarką regionu, m.in. wpływ pandemii na sytuację przedsiębiorców z naszego województwa. Zostanie podsumowany Śląski Pakiet dla Gospodarki i przedstawione wszelkie działania podjęte w ramach pięciu wymienionych wyżej filarów. Istotnym elementem dla wszystkich uczestników spotkania online stanie się zapewne prezentacja planów województwa na przyszłość.

W konferencji zarejestrowani uczestnicy będą mogli wziąć udział poprzez platformę internetową, natomiast pozostali - śledzić wydarzenia na żywo za pośrednictwem serwisu Vimeo. Powstaną także wirtualne stoiska informacyjne, pozwalające poznać działalność i ofertę wspomnianych wyżej instytucji.