Jak wyprać białe trampki? 6 skutecznych sposobów! 

Twoje białe trampki przestały wyglądać biało? To w końcu musiało się stać. Biały materiał wykorzystywany do produkcji obuwia, potrafi przysporzyć nam wiele problemów. Na szczęście możemy łatwo się z nim uporać, dzięki sześciu dostępnym metodom. Jak wyprać białe trampki? Podpowiadamy w dalszej części artykułu.

Jak wyprać białe trampki – z jakich metod możemy skorzystać?

1. Soda oczyszczona – obecnie najpopularniejsza metoda czyszczenia jakiegokolwiek białego materiału. Dzięki aktywnym właściwościom, skutecznie usuwa zabrudzenia. Wystarczy zmieszać 2-3 łyżeczek ze szklanką wody i gotowe!

2. Sok z cytryny – nie od dziś wiadomo o wybielających właściwościach soku z cytryny. Jest to jeden z najbardziej naturalnych sposobów na wybielanie. Miksturę wykonujemy tak samo jak w przypadku sody oczyszczonej.

3. Pasta do zębów – jak widać wybiela nie tylko zęby. Pasta do zębów świetnie sprawdzi się jako wybielacz trudnych plam na obuwiu. Do czyszczenia najlepiej będzie użyć starej szczoteczki.

4. Płyn do naczyń – substancja wielozadaniowa. Dzięki swoim właściwościom pieniącym, świetnie wyczyści brudne obuwie.

5. Specjalne preparaty – są niesamowicie skuteczne, a do tego zabezpieczają buta tworząc na nim specjalną powłokę, która zapobiega brudzeniu.

6. Proszek do prania – świetnie sprawdzi się gdy posypiemy zabrudzonego buta, a następnie wetrzemy go nawilżoną szczotką. Należy pamiętać, aby białych butów nie prać w pralce, może to przynieść zupełnie odwrotny efekt.

Jak wyprać białe trampki ? Najpierw musisz je mieć!

Skoro udało nam się już odpowiedzieć na pytanie – jak wyprać białe trampki? Znając wszystkie powyższe metody, nie musimy martwić się tym, że nie poradzimy sobie z jego pielęgnacją. Wiele z powyższych produktów znajdziemy w pobliskich sklepach stacjonarnych lub sklepach z obuwiem. Jedno jest pewne, nie musimy obawiać się tego, że stracą swój urok podczas użytkowania.