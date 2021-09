Jak wygląda rynek mieszkań w Sosnowcu?

Sosnowiec to duże miasto na Śląsku, coraz chętniej wybierane jako miejsce do stałego życia przez przyjezdnych i rdzennych mieszkańców. Na popularność miejscowości wpływają duże możliwości zawodowe i edukacyjne. Nic więc dziwnego, że wiele osób chce w Sosnowcu kupić mieszkanie.

Jak wygląda rynek nieruchomości w tym mieście? Z jakimi cenami muszą liczyć się osoby zainteresowane zakupem własnego lokum?

Ceny mieszkań w Sosnowcu

Interesują Cię mieszkania w Sosnowcu? Szukaj na adresowo.pl. Znajdziesz tam najświeższe ogłoszenia dotyczące sprzedaży mieszkań o dowolnej powierzchni. Na podstawie danych zawartych w serwisie przedstawimy również średnie ceny za metr kwadratowy mieszkań w Sosnowcu.

W drugim kwartale 2021 roku mediana ceny za m2 mieszkania wynosiła 4738 zł/m2, czyli o 200 zł więcej w porównaniu do pierwszego kwartału. W drugim kwartale mieszkania jednopokojowe, czyli popularne kawalerki kosztowały średnio 153500 zł, co daje 4596 zł/m2. Jeśli chodzi o mieszkania dwupokojowe, to tutaj średni koszt wyniósł 219000 zł. Co ciekawe, za metr kwadratowy dwupokojowego mieszkania trzeba było zapłacić 4936 zł, czyli więcej niż w przypadku mieszkań jednopokojowych. Zazwyczaj jest tak, że im mieszkanie jest większe, tym cena za metr kwadratowy okazuje się mniejsza.

Gdzie w Katowicach żyje się najlepiej? Przeczytaj

A jak przedstawiają się ceny mieszkań większych? Lokal z trzema pokojami to wydatek rzędu 295000 zł, co daje 4578 zł/m2. Za mieszkanie czteropokojowe trzeba natomiast zapłacić 324950 zł, czyli 4248 zł/m2.

Statystyki serwisu Adresowo pokazują, że wśród ogłoszeń dotyczących sprzedaży w tym portalu było najwięcej lokali dwu- i trzypokojowych, odpowiednio 89 oraz 91 sztuk. Z kolei kawalerek oraz mieszkań największych, czyli z czterema pokojami, było odpowiednio 20 oraz 10 sztuk.

Znaczący wzrost cen metra kwadratowego mieszkania można zaobserwować już od czwartego kwartału 2017 roku. Sosnowiec „goni” więc Katowice pod tym względem. W samym tylko 2021 roku ceny wzrosły o kilkaset złotych na każdym metrze kwadratowym. Wciąż jednak można tu nabyć lokale taniej niż w innych miastach.

Czy mieszkania w Sosnowcu stanieją?

A jak wyglądają perspektywy dotyczące cen mieszkań i domów w Sosnowcu? Czy można liczyć na obniżki cen? Niestety, według przewidywań ekspertów w najbliższym czasie nie dojdzie do redukcji cen za lokale mieszkalne w Sosnowcu. Wręcz przeciwnie – przewiduje się, że ceny będą jeszcze rosły. Sytuacja taka ma miejsce zresztą nie tylko w Sosnowcu, ale całej aglomeracji śląskiej oraz innych regionach kraju, zwłaszcza dużych i największych miastach. Na wzrost cen wpływa wiele czynników, przede wszystkim wciąż ogromny popyt mieszkaniowy. Nieruchomości – mieszkania, domy czy działki budowlane to wciąż najlepsza lokata kapitału. Ludzie kupują lokale dla siebie, a także jako inwestycje pod wynajem. Ponadto należy się liczyć ze wzrostem cen mieszkań w wyniku wzrostu cen materiałów budowlanych. To wszystko sprawia, że nie zanosi się na spadek kosztów mieszkań w najbliższych miesiącach.