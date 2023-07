Jak wybrać właściwe akumulatory samochodowe: kluczowe czynniki i porady zakupowe

Akumulator samochodowy (akumulator rozruchowy) to jedna z najważniejszych części samochodu. Z naszego poradnika dowiesz się, do czego służy akumulator samochodowy, jak dobrać nowy akumulator do auta i jak dbać o akumulator, aby móc wykorzystywać go jak najdłużej.

Akumulator samochodowy rozruchowy 12V znajdziesz w każdym samochodzie osobowym: z silnikiem diesla, z silnikiem benzynowym, z napędem hybrydowym, a nawet w samochodzie z napędem elektrycznym. Ta niepozorna skrzynka, ważąca kilkanaście kilogramów i mająca dwa bieguny w górnej części obudowy (plus i minus) to podzespół kluczowy dla sprawności pojazdu.

Współczesne akumulatory są w pełni bezobsługowe. Nie oznacza to, że nie wymagają one serwisowania. Serwisowanie polega na dbaniu o odpowiednie zamocowanie (akumulator nie może drgać), ochronie biegunów i klem przed korozją (wystarczy je nasmarować wazeliną), czyszczeniem obudowy akumulatora co kilka tygodni, a także ochroną przed rozładowaniem.

W większości aut akumulator jest zamontowany w komorze silnika. W niektórych w bagażniku.

W samochodach z rozbudowaną elektroniką (np. autach premium) stosuje się dodatkowy akumulator do podtrzymania zasilania (jest dużo mniejszy od standardowego).

Jaką rolę pełni akumulator w samochodzie?

Akumulator samochodowy pełni dwie główne role:

Pierwsza – zapewnienie odpowiedniej ilości energii elektrycznej, potrzebnej do uruchomienia silnika. W tym celu akumulator musi zapewnić prąd dla rozrusznika, pompy paliwa i dodatkowych podzespołów. W samochodach elektrycznych akumulator służy do uruchomienia elektroniki.

Druga – zapewnienie energii elektrycznej dla odbiorników po wyłączeniu silnika. Akumulator zasila alarm, a także pamięć wszystkich sterowników.

Po uruchomieniu jednostki napędowej, rolę źródła prądu dla samochodu przejmuje alternator (w samochodach elektrycznych – bateria litowo – jonowa). Alternator jest też odpowiedzialny za naładowanie akumulatora samochodowego.

Co się stanie, jeśli w aucie jest uszkodzony akumulator?

Silnik samochodu uruchamia się z trudem, albo w ogóle nie można go uruchomić. Czasami akumulator ma tyle energii, aby jeszcze zasilić centralny zamek, ale jest w nim za mało energii do uruchomienia silnika.

W najgorszej sytuacji akumulator rozładowuje się tak, że nie jest w stanie zasilić centralnego zamka (głębokie rozładowanie). Wówczas pozostanie otwarcie auta za pomocą standardowego kluczyka.

Rodzaje akumulatorów samochodowych – jak wybrać akumulator do samochodu?

Producent Twojego samochodu określa podstawowe parametry, jakie musi mieć Twój akumulator:

Pojemność akumulatora – np. 40 Ah.

Możesz zastosować akumulator o pojemności o 10 procent większej lub mniejszej od zaleceń producenta.

Wielkość akumulatora, określona symbolem, który opisuje rozmiary podstawy akumulatora np. B12.

To ważne, albowiem jeśli akumulator będzie za duży, nie zamontujesz go w bezpieczny sposób na specjalnej podstawie.

Prąd rozruchowy np. 400A. Wartość może być większa, nawet 600A, wtedy silnik uruchomi się łatwiej.

Rozmieszczenie biegunów – np. plus po prawej.

Dlaczego to ważne? We współczesnych autach jest mało miejsca pod maską. Przewody są krótkie. Jeśli plus będzie po niewłaściwej stronie, może Ci nie starczyć przewodów do podłączenia.

Technologia wykonania akumulatora – producent auta może wymagać zamontowania w nim akumulatora wykonanego w technologii AGM lub EFB. To akumulatory, które są bardziej odporne na rozładowanie i łatwiej przyjmują prąd ładowania. Stosuje się je w autach z bogatym wyposażeniem, autach z napędem hybrydowym, w samochodach z systemem start – stop.

Są trzy technologie, w jakich wykonuje się akumulatory.

Standardowe kwasowo – ołowiowe. Są też ich lepsze wersje: wykonane w technologii wapniowej albo srebrnej. Takie akumulatory są nieznacznie droższe, ale za to bardziej trwałe.

EFB – możesz zastosować akumulator EFB zamiast standardowego, zwłaszcza wtedy, gdy jeździsz dużo na krótkich trasach.

AGM – z elektrolitem zatopionym w wacie szklanej – nie stosuj ich, jeśli producent tego nie zaleca.

Nie stosuj zamiennie akumulator AGM i EFB, jeśli producent auta tego nie zaleca.

Jeśli nie wiesz, jak dobrać odpowiedni akumulator do swojego auta – po prostu odwiedź nasz sklep Auto Części Valdi akumulatory Kraków. Pomożemy dobrać i doradzimy, który akumulator jest dobry. Wiele bardzo dobrych akumulatorów samochodowych produkowanych jest w Polsce.

Jak dbać o akumulator samochodowy, aby służył jak najdłużej?

Akumulator samochodowy niszczy się na skutek działania mrozu, a także bardzo wysokiej temperatury latem. Trzeba go odpowiednio chronić przed tym. Na przykład latem nie stawiać auta bezpośrednio w promieniach słońca.

Akumulator zużywa się szybko, gdy jest stale niedoładowany. Dzieje się to wtedy, gdy auto jeździ na krótkich trasach. Warto w takiej sytuacji, co pewien czas, doładowywać akumulator do pełna za pomocą ładowarki albo prostownika.

Kiedy dojdzie do całkowitego rozładowania akumulatora – w zasadzie akumulator nadaje się do wymiany, albowiem traci do 80 procent swojej pojemności, a czasami w ogóle nie przyjmuje już prądu ładowania.

Akumulator może się rozładować na skutek zwarcia w instalacji elektrycznej, dużego poboru prądu po wyłączeniu silnika, albo nieostrożności ze strony kierowcy (pozostawienia włączonej lampki bagażnika, świateł itd.).

Warto zaopatrzyć się w dobry prostownik, albo ładowarkę mikroprocesorową. Dzięki nim można zawsze łatwo doładować akumulator i przedłużyć okres jego pracy. Wystarczy odwiedzić sklep z częściami samochodowymi Auto Valdi w Krakowie: https://sklep.autoczescivaldi.pl/oferta/sklep-motoryzacyjny-krakow/czesci-samochodowe

W dobrych warunkach akumulator może pracować bezawaryjnie do 5 lat. Czasami dłużej. Zgodnie z prawem, każdy akumulator objęty jest 24-miesięczną gwarancją.