Jak wybrać idealne mieszkanie? Poradnik

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Zakup mieszkania to wielki krok w życiu każdego z nas. Zwykle poprzedzony sporym kredytem lub latami oszczędzania wymaga od nas skupienia i odpowiedzialności. Nie możemy sobie pozwolić na działanie pod wpływem impulsu. Żeby mieć pewność rozsądnej inwestycji, trzeba skrupulatnie, krok po kroku zaplanować cały proces. Gdzie kupić mieszkanie, jak wybrać lokalizację, na czym się skupić przy poszukiwaniach, by zagwarantować sobie doskonałe miejsce do życia na lata?

Centrum czy przedmieścia?

Kupując mieszkanie, musimy pamiętać o tym, że zwykle jest to inwestycja długoletnia. Raczej nie mamy w planach corocznych przeprowadzek, więc warto skupić się na tym, by nieruchomość była jak najbliższa naszego ideału. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy przemyśleć, jest wybór odpowiedniej lokalizacji. Szukając mieszkania w Warszawie, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie o to, na czym nam zależy. Czy chcemy mieszkać w ścisłym centrum i poświęcić spokój na rzecz bliskości serca stolicy, czy może wolimy wybrać jedną z dalszych dzielnic i cieszyć się terenami zielonymi i spokojnym, rodzinnym życiem. W zależności od tego, na czym nam zależy, będziemy więc szukać innych lokalizacji. Jedną z popularniejszych wśród młodych rodzin dzielnic jest Ursus. Nowe mieszkania w Ursusie powstają z miesiąca na miesiąc, a sama dzielnica prężnie się rozwija. Rozbudowana infrastruktura i dobra komunikacja z centrum miasta sprawiają, że żyje się tu wygodnie i bezpiecznie.

Dobry projekt

Nowe mieszkania w Ursusie i innych dzielnicach Warszawy przyciągają również tym, że są świetnie przemyślane i dobrze zaprojektowane. Nowe najczęściej oznacza również nowoczesne. A takie projekty kuszą wszystkich fanów minimalistycznych, świetnie zaplanowanych nieruchomości. Takie też są mieszkania na osiedlu Ligia zlokalizowanym w centrum Ursusa. Świetna architektura, najwyższej jakości materiały wykończeniowe i ciekawe projekty sprawiają, że nieruchomości te cieszą się wielką popularnością. Mieszkania z rynku pierwotnego dają pełną dowolność aranżacji i wykończenia. Od A do Z możemy samodzielnie zatroszczyć się o każdy, najdrobniejszy element. To dla wielu ogromny plus i czynnik, który przemawia na korzyść nowych inwestycji.

Cena też się liczy

Dla poszukujących mieszkań niebagatelne znaczenie ma oczywiście również cena. Lokum położone w ścisłym centrum miasta będzie oczywiście znacznie droższe niż to w dalszych dzielnicach. Jeśli zależy nam na oszczędnościach, rozglądajmy się więc za nieruchomościami zlokalizowanymi poza ścisłym sercem stolicy. Ursus, Bemowo czy Ursynów są doskonale skomunikowane z centrum, a przy tym znajdujące się tutaj mieszkania mają znacznie bardziej atrakcyjne ceny.

Infrastruktura

Zwróćmy również uwagę na otoczenie naszego przyszłego mieszkania. Czy dzielnica jest dobrze skomunikowana, czy dociera tu linia metra lub autobusy i tramwaje. Upewnijmy się również, że wokół znajdziemy potrzebną nam infrastrukturę – żłobki, przedszkola i szkoły dla naszych pociech. Do tego oczywiście sklepy i punkty usługowe, które pozwolą wszystkie ważne życiowo sprawy załatwiać bez długich wycieczek. I tereny zielone potrzebne do dłuższych spacerów, biegania, rowerowych wycieczek. Tak, by żyło się tu dobrze i nam, i pozostałym członkom naszej rodziny.