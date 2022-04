Jak wybrać dietę pudełkową?

Catering dietetyczny może być symbolem naszych czasów, gdy mimo zabiegania oraz dużej ilości codziennych obowiązków, chcemy jeść zdrowo i smacznie. W ofercie wielu firmy znajdziemy jadłospisy o różnej kaloryczności, proporcjach makroskładników, a także łatwo wyeliminujemy z nich produkty, których nie możemy lub nie lubimy jeść. Bogaty wybór diet pozwoli znaleźć wariant dostosowany do naszych potrzeb. Często jednak zastanawiamy się, jak dużą część budżetu pochłonie nasz sposób żywienia. Pamiętajmy jednak, że jedzenie to coś, na czym nie warto oszczędzać. Ma ono znaczący wpływ na nasze zdrowie i oszczędzanie w tym wypadku to tak naprawdę duży wydatek na wizyty u lekarzy, diagnostykę czy kosztowne leczenie.

Czym jest dieta pudełkowa?

W uproszczeniu jest to zestaw posiłków przeznaczonych na cały dzień, odpowiednio zbilansowanych i zaspokajających dziennie zapotrzebowanie kaloryczne. Jedyny wysiłek, jaki musimy włożyć w tym przypadku to złożenie i odebranie zamówienia oraz odgrzanie potraw. Dieta pudełkowa to nie tylko wygodne rozwiązanie, to pełnowartościowe posiłki przygotowane na podstawie zasad zdrowego żywienia. Dla kogo jest dieta pudełkowa https://afterfit-catering.pl/kielce/ ? Praktycznie dla każdego. To propozycja dla osób niemających czasu na samodzielne przyrządzanie posiłków, dla chcących schudnąć i zmienić swoje nawyki żywieniowe, dla aktywnych fizycznie czy po prostu chcących spróbować nowych smaków i ciekawych połączeń produktów.

Zapotrzebowanie kaloryczne w ciągu doby

Podstawą przy doborze odpowiedniej diety jest oszacowanie zapotrzebowania kalorycznego, na który wpływ mają wiek, waga, wzrost, płeć, a także styl życia czy wykonywany zawód. Warto zastanowić się jaki cel chcemy osiągnąć, stosując wybraną dietę. W przypadku redukcji masy ciała, od wyliczonej wartości powinniśmy odjąć 200-300 kalorii. Nie jest wskazane drastyczne zmniejszanie kaloryczności, gdyż może to spowodować uszczerbek na zdrowiu. Jeżeli dieta pudełkowa ma pomóc nam przytyć, to analogicznie, dzienne zapotrzebowanie na energię powinno być zwiększone o 200-300 kcal. Sytuacja jest prosta, gdy chcemy utrzymać aktualną masę ciała. Gdyby jednak obliczenie zapotrzebowania kalorycznego sprawiało nam problem, to możemy zwrócić się do dietetyka, czy też skonsultować to z firmą, w której znaleźliśmy interesujący nas catering.

Ile kosztuje catering dietetyczny?

Coraz większa liczba firm oferujących dietę pudełkową świadczy o tym, że zapotrzebowanie na tego typu żywienie ciągle rośnie. Ceny diet są bardzo zróżnicowane i podyktowane głównie ilością kalorii i posiłków oraz rodzajem i jakością produktów użytych do przygotowania dań. Czy dieta pudełkowa jest droga? Samodzielne przygotowywanie posiłków wymaga poświęcenia czasu, który ciężko przeliczyć na pieniądze. Robiąc zakupy, część produktów musimy kupić na wyrost, nie zużyjemy ich w ciągu jednego dnia. Nie sposób więc określić, co wypada korzystniej finansowo. Jest jednak kilka sposobów na obniżenie cen cateringu: