Jak przygotować się do jazdy rowerem w sezonie zimowym?

Sezon zimowy dla wytrawnych sportowców właściwie nie różni się niczym specjalnym od reszty pór roku. Wymaga za to specjalnego przygotowania. Aby móc w pełni cieszyć się urokami zimy i korzyściami zdrowotnymi wynikającymi z kolarstwa zimowego, dobrze przygotujmy nasze rowery oraz odzież.

O czym należy pamiętać przed wybraniem się na rower zimą?

Jazda na rowerze zimą hartuje organizm. Jazda na jednośladzie przy niższych temperaturach, przy opadach śniegu oraz przy absolutnej koncentracji, przyczynia się do większego zaangażowania naszych mięśni do pracy, a co za tym idzie, do intensywnego spalania kalorii. Nic dziwnego, że zimą łatwiej na rowerze zadbać o ładną sylwetkę. Chęć zbudowania masy mięśniowej i spalenia kalorii nie zwalnia nas jednak z odpowiedzialności za swoje zdrowie. W szczególnie mroźne dni lub przy warunkach pogodowych utrudniających widoczność lepiej odpuścić i zostać w domu lub pójść na siłownię. Na szczęście w Polsce dość rzadko możemy spotkać się z ekstremalnie niskimi temperaturami, niemniej biorąc pod uwagę aktywność na powietrzu zimą, zawsze kierujmy się zdrowym rozsądkiem. Wybierając się na jazdę na rowerze zimą, pamiętajmy o wcześniejszym porządnym posiłku, o zabraniu ze sobą ciepłego napoju (jeśli nie masz termosu lub bidonu termoizolacyjnego, koniecznie to zmień) oraz o telefonie komórkowym z dostępem do internetu, aby zawsze mieć kontakt ze światem i w razie kłopotów sprowadzić pomoc.

Jak przygotować rower?

Rower, tak jak samochód, zimą wymaga odpowiednich przygotowań. Przeglądając sklep rowerowy Sosnowiec, możesz natrafić na ofertę zimowych opon do roweru oraz błotników. Opony na rower na zimę wyposażone są w kolce i wypustki pozwalające utrzymać wyższą przyczepność. Zimą jest to szczególnie ważny walor – poczujemy się pewniej i faktycznie będziemy bezpieczniejsi, zwiększając swoją przyczepność na śliskim gruncie. Warto tu dodać, że jednym z zalet jazdy rowerem zimą jest poprawa techniki jazdy. Jeśli uda nam się wytrenować swoją jazdę w tak niesprzyjających warunkach, dużo łatwiej będzie nam zachować równowagę wiosną czy latem. Dobrze zamontowane pełne błotniki pozwolą nam łatwiej pokonywać śnieżne zaspy, pluchę i błoto. Nie tylko wpłyną na komfort jazdy, ale też na utrzymaniu w czystości naszego ubrania i butów.

Jak ubrać się na jazdę na rowerze zimą?

Ubranie to istotny aspekt wędrówek rowerowych. Kiedy temperatura spada, a ziemię pokrywa biały puch, przypominamy sobie wyniesioną z dzieciństwa zasadę, żeby ciepło się ubrać. Niestety w przypadku intensywnej aktywności fizycznej ta zasada się nie sprawdza, a wręcz może zaszkodzić. Jazda na rowerze prowadzi do intensywnego wysiłku, do generowania energii i ciepła, dlatego wychodząc na rower, ubierzmy się ciepło, ale nie za ciepło. Sprawdzi się tu ubranie termoaktywne. Termoaktywna bielizna, podkoszulki i legginsy zapewniają wentylację oraz odprowadzają pot na zewnątrz. Jest to o tyle istotne, że pot nie gromadzi się bezpośrednio na naszej skórze i nie zamarza. Na szybkoschnące ubranie termoaktywne ubieramy ocieplane ubranie izolujące, a na to dodatkową sportową kurtkę chroniącą przed opadami atmosferycznymi. Kurtka może być wyposażona w elementy odblaskowe, dzięki którym widać nas będzie w gorszych warunkach atmosferycznych. Pamiętajmy o ochronie uszu i rąk oraz o ochraniaczach termicznych na buty. Sprawdzą się tu czapki lub kominiarki pod kask, a także ocieplane sportowe rękawiczki dla rowerzystów.