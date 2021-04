Chcesz skorzystać z końcówki sezonu zimowego i pojeździć na nartach? To oznacza tylko jedno: musisz zaopatrzyć się w dobre narty zjazdowe, które są gwarancją bezpiecznej oraz komfortowej jazdy.

Jak dobrać narty zjazdowe? Które kwestie są kluczowe? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego najnowszego tekstu. Zapraszamy więc do czytania!

Jak dobrać narty zjazdowe? Porady dla początkujących

Wybór odpowiednich nart jest niezwykle ważny. To w dużej mierze właśnie od nich zależy, jak będziesz czuć się na stoku. Źle dobrane narty utrudniają Ci kontrolowane ruchów (np. nie dasz w nich rady skręcać), a nawet mogą doprowadzić do tego, że będziesz się ześlizgiwać ze stoku. Aby tego uniknąć i móc w pełni rozwijać swoje możliwości na stoku, zwróć uwagę na 5 poniższych czynników:

długość,

szerokość,

sztywność wzdłużną,

taliowanie,

tłumienie drgań.

Długość

To jedna z najważniejszych kwestii, którą musisz wziąć pod uwagę. To właśnie długość wpływa na komfort jazdy. Jak dobrać narty zjazdowe pod tym kątem Tutaj musisz pamiętać o tym, że im dłuższa jest narta, tym większą stabilność ona zapewnia. Za to krótsze narty gwarantują lepszą skrętność. Wybór długości nart zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju nart oraz umiejętności narciarza. Jeśli nie masz odpowiedniej wiedzy, zgłoś się do doświadczonego sprzedawcy. Pomoże Ci on wybrać optymalne narty zjazdowe.

Szerokość

Od tego czynnika zależy zwrotność nart. Im węższa narta, tym szybciej będzie reagować na polecenia, ale trzeba mieć tu na uwadze, że ta zasada sprawdza się wyłącznie na dobrze przygotowanych stokach. Poza trasą lepsze okażą się szerokie narty zjazdowe, które zapewniają większą wyporność w puchu.

Sztywność wzdłużna

Sztywność wzdłużna (flex) ma wpływ na to, jak dobrze prowadzone są narty na utwardzonej trasie przy dużych prędkościach. Pamiętaj, że im sztywniejsza narta, tym bardziej jest ona sportowa. Jako początkujący narciarz powinieneś postawić na narty o mniejszej sztywności wzdłużnej.

Taliowanie

Ten czynnik ma spore znaczenie dla techniki jazdy, ponieważ to właśnie taliowanie wpływa na to promień skrętu przy jeździe na krawędziach. Zasada jest tu prosta, większe taliowanie równa się mniejszy promień. Jak w takim razie wybrać narty pod kątem taliowania? To, na który model się zdecydujesz, zależy od terenu, czy tempa jazdy, jaki preferujesz.

Tłumienie drgań

W sytuacji, w której narta dobrze tłumi drgania, zmniejsza się kłapanie dziobów przy większych prędkościach, a co za tym idzie, negatywny wpływ na organizm narciarza. Początkujący narciarze powinni stawiać na narty, które dobrze tłumią drgania. To zapewni im większy komfort jazdy.

Narty zjazdowe męskie, damskie i dla dzieci

Aby ułatwić zakup odpowiednich nart, sklepy narciarskie dzielą swoje produkty na trzy grupy:

narty zjazdowe damskie,

narty zjazdowe uniseks,

narty zjazdowe junior.

Narty, które znalazły się w pierwszej grupie, jak sama nazwa wskazuje, zostały zaprojektowane z

myślą o kobietach. Ten rodzaj nart wyróżnia lekkość, ciekawy design oraz sportowa

charakterystyka.



Z kolei narty uniseks to modele, po które chętnie sięgają mężczyźni oraz zaawansowani narciarze i narciarki. To dobra opcja dla tych, którzy szukają profesjonalnych nart pozwalających na jazdę na każdej trasie.

Z kolei narty dziecięce dedykowane są młodszym narciarzom. Doskonałe do nauki oraz poprawiania

technik jazdy.

Pamiętaj, że narty dzielą się również ze względu na swój typ, a nie każdy z nich jest dobrym rozwiązaniem dla początkujących narciarzy. Jeśli dopiero się uczysz, wstrzymaj się z zakupem nart do freestylu lub slalomu. W takim przypadku najlepszymi opcjami dla Ciebie będą narty zjazdowe typu ALLROUND oraz ALLMOUNTAIN.