Jak dobrać karmę dla psa?

Jeśli rozważamy adopcję psiaka, to powinniśmy zadbać nie tylko o zaciszny kąt i zabawki, ale także o zbilansowaną dietę, aby nasz podopieczny był jak najdłużej zdrowy. Na sklepowych półkach widzimy mnóstwo produktów w różnych cenach, ale na co zwrócić uwagę podczas kupowania karmy dla psa? Podpowiadamy!

Na co zwrócić uwagę w składzie karmy dla psów?

Nasze domowe zwierzęta zasługują na wszystko co najlepsze, dlatego myśląc o ich diecie powinniśmy uwzględniać wszystkie ich potrzeby.

Jednak nie zawsze możemy spełnić nasz plan w stu procentach - musimy brać pod uwagę nasz rytm dnia i obowiązki, takie jak szkoła czy praca. Na szczęście producenci wychodzą naprzeciw wszystkim niedogodnościom i mają karmę dla psa odpowiednią na każdą ewentualność.

Na co więc zwracać uwagę podczas wyboru karmy dla naszego pupila?

W pierwszej kolejności powinien być to zbalansowany skład. Psy w przeciwieństwie do kotów nie potrzebują karmy złożonej głównie z mięsa - w ich diecie powinny znaleźć się także warzywa i sporadycznie owoce. W produktach wysokiej jakości proporcje mięsa do innych składników powinny wynosić 55/45, więc dalej około połowa posiłku to danie mięsne.

Jeśli jednak trafimy na karmę, która ma mniej lub więcej któregoś ze składników, to nie bójmy się dorzucić naszemu psiakowi kilku marchewek lub jajka do miski z jedzeniem. Na pewno urozmaici to jego dietę i sprawi mu wiele radości!

Sucha czy mokra karma?

Oba te rozwiązania znajdą swoich zwolenników, jednak najlepiej zachować balans między jednym rodzajem posiłków a drugim. Suche jedzenie sprawdzi się w sytuacjach kiedy musimy zostawić naszego pupila na dłużej w domu, a jednocześnie zapewnić mu dostęp do jedzenia. Sucha karma dłużej zachowa świeżość, jednak karmienie psa w ten sposób może przynieść rezultat odwrotny do zamierzonego jeśli pies łapczywie pochłania to co ma w misce. Warto przeprowadzić eksperyment w kontrolowanych warunkach, nasypując psu dzienną porcję suchej karmy.

Mokra karma będzie idealna dla psów starszych lub chorowitych. Dzięki swojej konsystencji łatwiej ją spożyć i dzięki wysokiej zawartości wody dodatkowo nawadnia pupila. Trzeba także pamiętać, że podając mokrą karmę powinniśmy podawać jej więcej niż suchej - wynika to z wartości energetycznej pozyskiwanej z danego rodzaju jedzenia.

Zdrowa dieta - szczęśliwy pies

Odpowiednia karma dla psa to jeden z głównych czynników wpływających na samopoczucie naszego pupila, jednak to nie wszystko. Powinniśmy zapewniać mu także odpowiednią ilość ruchu i zapewnić mu dodatkową rozrywkę aby prawidłowo się rozwijał.

