Jak chronić się przed smogiem poza domem?

Smog negatywnie wpływa na nasz organizm. Zawarte w nim substancje, takie jak pyły zawieszone PM10 i PM2.5 przyczyniają się do pogorszenia stanu naszego zdrowia. Niestety często wybierane bawełniane maseczki nie spełniają w pełni swojej roli ochronnej. Najlepszym rozwiązaniem są maseczki z wymiennym filtrem, które oczyszczają wdychane przez nas powietrze z zanieczyszczeń, wirusów oraz bakterii. Maski antysmogowe nie tylko ochronią Cię przed wirusami, ale także oczyszczą powietrze z wszelkich szkodliwych substancji.

Zalety maski antysmogowej

Maska antysmogowa skutecznie ochroni nas przed wirusami i szkodliwymi substancjami znajdującymi się w powietrzu. Jej głównym zadaniem jest ochrona układu oddechowego użytkownika. Oprócz filtrów ważnym elementem są także zawory odpowietrzające, które powinny być dobrane odpowiednio do sposobu użytkowania maseczki. Dla osób uprawiających sport zalecana jest większa przepustowość zaworów niż dla osób, które maskę potrzebują tylko do użytku codziennego. Maska antysmogowa doskonale radzi sobie z szkodliwymi dla naszego zdrowia zanieczyszczeniami, do których zaliczamy między innymi: pyły zawieszone PM2.5 i PM10.

Filtr maski antysmogowej

Nieodłącznym elementem każdej skutecznej maski jest filtr. Najczęściej stosowane rodzaje filtrów to:

Filtr węglowy/DACC - odpowiada za usuwanie spalin oraz gazów organicznych. Dzięki węglowi aktywnemu zostają zneutralizowane nieprzyjemne zapachy. Maski z tego typu filtrem polecane są osobom aktywnym oraz osobom starszym.

HEPA - filtr zbudowany jest z naładowanych elektrostatycznie włókien, które przyciągają cząsteczki zanieczyszczeń. Skuteczność filtrów HEPA wynosi 99,97%. Ze względu na stawianie mniejszego oporu powietrza przy oddychaniu, ten rodzaj filtrów stosowany jest częściej w maskach sportowych.

Filtr N99 - najczęściej stosowany rodzaj filtra. Przechwytuje nawet najdrobniejsze cząstki zanieczyszczeń.

Filtry łączne - jest to połączenie filtra N99 z filtrem DACC. Dzięki takiemu połączeniu zyskujemy podwójną ochronę.

Jak wybrać maskę antysmogową?

Decydując się na zakup maseczki ochronnej pamiętaj, że musi ona przede wszystkim spełniać swoje przeznaczenie. Aby tak się stało maska powinna być szczelna i idealnie dopasowana do kształtu twarzy użytkownika. Niezwykle ważnym elementem są filtry, dzięki którym wdychane przez nas powietrze zostaje oczyszczone z zanieczyszczeń, wirusów, alergenów i bakterii. Warto zastanowić się także nad zastosowaniem maseczki - służyć ma ona do codziennego użytku czy może podczas ćwiczeń na siłowni lub bieganiu?

Podsumowanie - Jak uchronić się przed smogiem?

Najskuteczniejszą ochroną przed zanieczyszczonym powietrzem są maski antysmogowe. Przed zakupem warto sprawdzić rodzaj filtra. Ponadto ważna jest szczelność maseczki i dopasowanie jej do kształtu twarzy. Przed zakupem należy także zastanowić się jakie będzie jej zastosowanie. Dla bardziej aktywnych fizycznie osób sprawdzą się maski z większą przepustowością zaworów. Maseczka antysmogowa nie tylko uchroni Cię przed zanieczyszczeniami, ale także przed wirusami i bakteriami znajdującymi się w powietrzu.

Więcej informacji na temat: “Jak wybrać maskę antysmogową?” znajdziesz na: https://goodair.pl/blog/jak-wybrac-maske-antysmogowa-2