IoT w magazynie – 5 przykładów zastosowań

IoT, czyli internet-of-things, to pojęcie, które w świecie technologii informacyjnych funkcjonuje już od wielu lat. Dopiero jednak od niedawna możemy mówić o tej koncepcji jako o trendzie w świecie logistyki i przemysłu. Jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób magazyny, sortownie czy centra produkcji wykorzystują lub prawdopodobnie będą wykorzystywać tę technologię do przyspieszania realizowanych na ich terenie zadań, zapraszamy do lektury tego artykułu. Poznasz tu pięć przykładów zastosowań internet-of-things w dziedzinie logistyki, zwłaszcza w magazynach.

Czym jest IoT (internet-of-things)?

IoT, czyli tak zwany internet rzeczy, to koncepcja, u której założeń leży łączenie z pomocą internetu najróżniejszych urządzeń tak, aby zapewnić szybką i skuteczną wymianę informacji między nimi. Internet-of-things to nie tylko podpięte do sieci komputery PC czy smartfony, lecz również inne urządzenia, takie jak mikrokomputery, sprzęt RTV i AGD czy — w przypadku magazynów i centrów produkcyjnych — urządzenia automatyki przemysłowej oraz rozmaite panele sterowania. Ogromne możliwości, jakie daje dostęp do internetu, pozwalają lepiej zsynchronizować działanie sprzętów w ramach określonych systemów informatycznych (na przykład używanych w magazynach WMS-ów).

Pięć przykładów zastosowań IoT w przestrzeni magazynu

Nadajniki do śledzenia ładunków. Z pomocą połączonych z internetem lokalizatorów firma może w czasie rzeczywistym śledzić aktualne położenie określonych jednostek transportowych w łańcuchu dostaw. Takie rozwiązanie pozwala na szeroko zakrojoną kontrolę nad ładunkami przemieszczanymi w ramach supply chain, dostarczając bardzo szczegółowych informacji na temat miejsca oraz czasu konkretnych operacji magazynowych. Inteligentne opakowania. Ta technologia funkcjonuje na rynku w swojej dość prostej w formie (przykładem jej zastosowania są kody QR umieszczone na pudełkach). Z każdym kolejnym rokiem dostrzega się jednak coraz większy potencjał płynący z wprowadzania elektronicznych modułów do opakowań produktów. Takie rozwiązanie mogłoby w czasie rzeczywistym dostarczać informacji na temat zawartości przechowywanego w magazynie przedmiotu, na przykład poprzez integrację znajdujących się we wnętrzu opakowania czujników, na bieżąco monitorujących stan zawartości. Inteligentne opakowania z tą funkcją mogłyby przysłużyć się łatwiejszej kontroli jakości produktów w branży farmaceutycznej czy spożywczej. Pomiary i statystyka. Rozmieszczone w przestrzeni magazynu czujniki oraz mierniki zintegrowane we wspólnej sieci mogłyby dostarczać bogatych i kompleksowych danych na temat przepływu towarów w tym obiekcie. Pozyskane w ten sposób informacje mogłyby następnie posłużyć do sporządzenia statystyk wydajności pracy poszczególnych działów. Optymalizacja procesów magazynowych . Dane pozyskane z pracy mierników zintegrowanych w ramach jednej sieci pozwoliłyby łatwiej identyfikować wąskie gardła i opracowywać skuteczniejsze strategie optymalizacji poszczególnych procesów magazynowych. Transport ładunków . Na świecie funkcjonują już magazyny, w których transport ładunków został w pełni lub w dużej mierze zautomatyzowany. Przemieszczaniem produktów między regałami i strefami obiektu zajmują się na przykład przeznaczone do tego celu roboty, zdalnie sterowane z pomocą odpowiednich funkcji oprogramowania magazynowego.

Nowoczesne magazyny - przygotuj swoją firmę na wyzwania przyszłości

Zadbanie o nowoczesność obiektów logistycznych jest niezwykle ważne z perspektywy współczesnych przedsiębiorców, rywalizujących na rynku nie tylko jakością i cenami produktów, lecz również czasem dostarczania ich klientom. Wybór zaawansowanej przestrzeni składowania to szansa na znaczące przyspieszenie procesów toczących się w ramach łańcucha dostaw i przygotowanie swojej firmy na przyszłość.

