Internet światłowodowy w Sosnowcu - dowiedz się, dlaczego nie chcesz niczego innego

Każdy, kto miał możliwość porównania Internetu mobilnego, radiowego, satelitarnego i światłowodowego uczciwie przyzna, że ta ostatnia technologia jest bezkonkurencyjna – zarówno pod względem prędkości, jak i stabilności działania oraz niezawodności. Jeśli masz możliwość podłączenia się do Internetu światłowodowego w Sosnowcu, to nie zastanawiaj się długo. To będzie bardzo dobra decyzja, którą docenisz już po kilku pierwszych dniach korzystania ze stałego łącza. Dlaczego Internet światłowodowy wciąż jest bezapelacyjnie najlepszym rozwiązaniem? Zebraliśmy kilka mocnych argumentów.

Prędkości nieosiągalne dla innych technologii

Jeśli najważniejsze jest dla Ciebie to, aby mieć super szybki Internet, to wybór jest oczywisty. Internet światłowodowy, jako jedyna technologia dostępna na rynku, gwarantuje realne i stałe prędkości na poziomie minimum 300 Mb/s (download). Spokojnie da się natomiast znaleźć oferty z prędkością 600 Mb/s czy nawet ponad 1 Gb/s. Dla porównania: tak chwalony Internet satelitarny osiąga w naszym kraju średnią prędkość na poziomieŚ 50-60 Mb/s.

W tym miejscu warto również wspomnieć o usłudze Internetu symetrycznego, który gwarantuje identyczną prędkość pobierania i wysyłania danych. To świetne rozwiązanie nie tylko dla firm, ale też każdej osoby, która np. tworzy treści wideo czy wgrywa duże pliki na serwery zewnętrzne.

Stabilność działania i niezawodność

Internet światłowodowy dystansuje każdą inną technologię pod względem niezawodności. Na działanie Internetu – w tym na jego parametry – nie wpływają ani warunki atmosferyczne, ani pora dnia, dzień tygodnia czy aktualna liczba osób korzystających z sieci.

Jeśli nie chcesz się zastanawiać, czy tym razem uda Ci się obejrzeć odcinek ulubionego serialu bez frustrującego buforowania i w najwyższej jakości obrazu, to taką pewność daje wyłącznie Internet światłowodowy. W dodatku bardzo rzadko ulega on awariom – dłuższe przerwy w dostawie usługi są spowodowane wyłącznie uszkodzeniami mechanicznymi sieci, do których dochodzi sporadycznie.

Brak limitów

Tym, co szczególnie irytuje użytkowników Internetu mobilnego, są limity pobierania danych narzucane przez operatorów. Nie jest to wielki problem w sytuacji, gdy korzystamy z Internetu jedynie do przeglądania poczty czy Facebooka. Gorzej, gdy często oglądamy seriale i filmy online, śledzimy swoich ulubionych twórców na YouTube czy pracujemy z domu. W takich przypadkach limit może się skończyć nawet w ciągu kilku dni.

Internet światłowodowy to usługa realizowana bez żadnych limitów – dlatego nazywamy ją stałym łączem. Możesz korzystać z Internetu tak długo, jak Ci się tylko podoba, nie przejmując się ryzykiem przekroczenia pakietu danych przyznanego przez operatora sieci komórkowej.

Stała opłata

Internet światłowodowy to zdecydowanie najtańsze rozwiązanie, gdy uwzględnimy gwarantowane prędkości, brak limitów oraz stabilność działania. Opłata, na którą umówisz się z dostawcą, nie zmieni się w całym okresie obowiązywania umowy – nie musisz się obawiać dodatkowych kosztów, co ma miejsce w przypadku przekroczenia pakietu danych Internetu mobilnego.

Przewidywalność jest dużą zaletą Internetu światłowodowego, szczególnie w dzisiejszych, bardzo niestabilnych czasach.

Wybierz najlepszą ofertę Internetu światłowodowego w Sosnowcu

Dostępność Internetu światłowodowego w Sosnowcu jest dziś bardzo dobra i z dużym prawdopodobieństwem znajdujesz się w zasięgu sieci. Jeśli rzeczywiście tak jest, to pamiętaj, że masz swobodę wyboru dostawcy usługi.

Nasza rada? Postaw na lokalną firmę, która cieszy się dobrą opinią klientów, działa na rynku od wielu lat i dostarcza Internet światłowodowy do tysięcy domów i mieszkań. Sprawdź ofertę DG-NET i już dziś umów wizytę techników, aby jak najszybciej zacząć korzystać z niezawodnego, stabilnego i taniego Internetu światłowodowego.