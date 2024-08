In vitro z komórką dawczyni w ramach rządowego programu nową szansą na rodzicielstwo

Od czerwca 2024 roku ruszył rządowy program refundacji in vitro, który umożliwia pacjentkom skorzystanie z procedury zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem dawstwa komórek jajowych. Ta inicjatywa daje parom nową nadzieję na spełnienie marzeń o posiadaniu dziecka, eliminując bariery finansowe i umożliwiając dostęp do nowoczesnych technologii medycznych. Można z niej skorzystać chociażby w Klinice Bocian w Katowicach.

Czym jest in vitro z komórką dawczyni?

In vitro z komórką dawczyni to jedna z metod wspomaganego rozrodu, która polega na wykorzystaniu komórki jajowej od dawczyni w procesie zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. Procedura ta jest szczególnie pomocna w przypadku kobiet, które z różnych powodów nie mogą wykorzystać własnych komórek jajowych do zapłodnienia. Dzięki tej metodzie pary mogą spełnić marzenie o urodzeniu dziecka.

Na czym polega in vitro z komórką dawczyni?

Procedura in vitro z komórką dawczyni rozpoczyna się od znalezienia odpowiedniej dawczyni, która przechodzi szereg badań medycznych i genetycznych. Następnie, dawczyni poddawana jest stymulacji hormonalnej, aby uzyskać komórki jajowe. Te komórki są pobierane i zapładniane nasieniem partnera pacjentki (lub nasieniem dawcy, jeśli jest taka potrzeba) w laboratorium, gdzie po zapłodnieniu powstałe zarodki rozwijają się przez kilka dni w odpowiednich warunkach. Ostatnim etapem jest transfer zarodka do macicy biorczyni.

Kiedy można skorzystać z in vitro z komórką dawczyni?

Z in vitro z komórką dawczyni można skorzystać w sytuacjach, gdy kobieta nie posiada własnych komórek jajowych lub jej komórki jajowe są niezdolne do zapłodnienia. Najczęstsze wskazania to przedwczesna menopauza, niska rezerwa jajnikowa, choroby genetyczne uniemożliwiające wykorzystanie własnych komórek jajowych lub wcześniejsze nieudane próby in vitro z własnymi komórkami.

In vitro z komórką dawczyni a rządowy program refundacji in vitro

Od 1 czerwca 2024 roku ruszył nowy rządowy program refundacji in vitro, który daje pacjentom możliwość skorzystania z procedur in vitro z dawstwem oocytów lub zarodków. Program ten jest dostępny dla kobiet do 45. roku życia oraz mężczyzn do 55. roku życia, co otwiera nowe możliwości dla wielu par marzących o potomku. Należy jednak mieć na uwadze, że aby skorzystać z finansowania in vitro w ramach programu para musi mieć stwierdzoną bezwzględną niepłodność lub nieskutecznie leczoną niepłodność w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu, być w związku małżeńskim lub partnerskim, posiadać ubezpieczenie zdrowotne, a także opinię psychologa potwierdzającą gotowość obojga partnerów do rodzicielstwa niegenetycznego.

Gdzie skorzystać z rządowej refundacji in vitro w Katowicach?

Jednym ze specjalistycznych miejsc umożliwiających skorzystanie z rządowej refundacji in vitro w Katowicach, jest Klinika Bocian w Katowicach, która wygrała konkurs na realizatora programu. Placówka ta realizuje także procedury in vitro z dawstwem komórek jajowych.

Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach skorzystania z refundacji in vitro pacjenci mogą skontaktować się bezpośrednio z placówką pod numerem telefonu: +48 32 701 04 60. Szczegółowe informacje dotyczące programu, procesu kwalifikacji oraz dostępnych procedur są dostępne na dedykowanej stronie internetowej kliniki: https://klinikabocian.pl/klinika/dofinansowanie-in-vitro