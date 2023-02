Ile kosztuje trener personalny? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które planują zgłosić się do instruktora. Ceny treningów personalnych są zróżnicowane i zależą od wybranego pakietu.

Dlaczego ćwiczyć z trenerem osobistym?

Treningi personalne dają lepsze efekty, bo są dobierane indywidualnie do każdej osoby. Trenerzy personalni czuwają nad prawidłowym ich wykonywaniem i korygują błędy. Każdy trener personalny, zanim rozpocznie ćwiczenia, przeprowadza wywiad. Pyta o doświadczenie, przebyte urazy, poważne schorzenia i stosowaną dietę. Na tej podstawie opracowuje indywidualny plan treningowy, w celu osiągnięcia efektów w krótkim czasie. Trening personalny rozpoczyna się od rozgrzewki, która pozwala uniknąć kontuzji. Intensywność ćwiczeń zależy od doświadczenia, wieku i stanu zdrowia początkującego sportowca. Trener personalny motywuje do aktywności. W chwilach zniechęcenia skutecznie wspiera swojego ucznia, dzięki czemu ten nie rezygnuje i pojawia się na każdych zajęciach.

Jak wybrać trenera personalnego?

Dobry trener personalny to podstawa, dlatego trzeba zwrócić uwagę na kilka kwestii. Przede wszystkim musi być wysportowany, co oznacza, że sam dużo ćwiczy. Dobrze, gdy jest również fizjoterapeutą jak np. Jakub Sikora, ponieważ potrafi pomóc przy dolegliwościach kręgosłupa i stawów. Trener to specjalista od żywienia, układający plany dietetyczne dla osób z dolegliwościami oraz sportowców. Jakub Sikora wyznaje zasadę, że osoba początkująca, zaczynająca ćwiczenia na siłowni czy w innym miejscu, powinna zdawać sobie sprawę, że dieta jest ważniejsza od treningu i w 60% odpowiada za sukces. Warto odwiedzić jego stronę online https://jakubsikora-fizjotrener.pl/, by dowiedzieć się m.in. jakie są doświadczenia trenera, z jakich narzędzi treningowych korzysta, ile kosztuje trener w Katowicach oraz czy obsługuje pozostałe miejscowości — Katowice, Sosnowiec, Mysłowice, Będzin czy Dąbrowa Górnicza.

Ile kosztuje trener personalny na Śląsku - podsumowanie cen

Wiele osób ze Śląska zastanawia się, ile kosztuje trener w Sosnowcu, Katowicach czy w innej miejscowości. Cena treningu personalnego powinna iść w parze z wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem instruktora. Wiele zależy od tego, na jakie pakiety treningowe zdecydują się sportowcy. Można wykupić 1, 5, 10 czy 20 treningów. Cena zależy też od czasu trwania zajęć. Trening personalny dla jednej osoby jest droższy od zajęć grupowych. Ćwiczenia na siłowni lub w studiu treningowym zaczynają się od 75 zł. Sportowcy, którzy korzystają z usług, twierdzą, że warto ćwiczyć z trenerem personalnym, ponieważ osiągają zamierzone rezultaty.