Helios zaprasza na filmowe nowości, które musisz zobaczyć tej wiosny!

Sieć kin Helios prezentuje najnowsze premiery i nie tylko! W nadchodzącym tygodniu w repertuarze znajdzie się między innymi przedpremiera - „Hitpig. Świniak zawodowiec” oraz porywająca nowość – „Grzesznicy”. Ponadto sieć oferuje różnorodne pokazy specjalne oraz tematyczne cykle filmowe. Co prawda w Niedzielę Wielkanocną kina sieci będą zamknięte, lecz już 21 kwietnia ponownie otworzą się dla widzów.

„Grzesznicy”

Gorącą nowością, która już od najbliższego piątku trafi na wielkie ekrany, jest horror „Grzesznicy”. Osadzony w latach 30. XX wieku film skupia się na losach braci bliźniaków, którzy postanawiają przeprowadzić się z Chicago do ich rodzinnej miejscowości w stanie Missisipi, aby odciąć się od mrocznej przeszłości. Aby przetrwać w wielkim mieście, bohaterowie działali w mafijnym półświatku. Bracia przekonują się jednak, że pozornie spokojna prowincja skrywa mroczne sekrety, a na miejscu czeka na nich jeszcze gorsze zło. . . W podwójną rolę bliźniaków wciela się Michael B. Jordan.

„Amator”

W repertuarze znalazły się również tytuły, które zdążyły już zyskać sympatię widzów. Należy do nich „Amator” - film akcji z Ramim Malekiem w roli głównej. Charlie Heller to kryptolog z CIA, który wiedzie poukładane życie. Wszystko zmienia się, kiedy jego żona ginie w zamachu terrorystycznym. Przełożeni odmawiają podjęcia konkretnych działań w celu schwytania sprawców, dlatego Charlie postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. . .

„100 dni do matury”

We wszystkich kinach grany jest również polski tytuł dla młodzieży „100 dni do matury”, w którym występują popularni influencerzy. Akcja skupia się na grupie uczniów ostatniej klasy liceum, a jeden z nich wpada na szalony pomysł: zamierza włamać się do systemu Ministerstwa Edukacji i zmienić wyniki matur tak, aby na kolejny rok zatrzymać w szkole swoją paczkę przyjaciół. Niespodziewanie pomóc w tym może jego własny dziadek, który właśnie wyszedł z więzienia. . .

„Minecraft: Film”

Fani kultowej gry w każdym wieku mogą wybrać się do multipleksów Helios na seanse „Minecraft: Film”. Hit ostatnich tygodni przedstawia czwórkę outsiderów, zmagających się z codziennymi problemami, kiedy nagle tajemniczy portal wciąga ich do Nadziemia. Aby wrócić do domu, będą musieli opanować poruszanie się po nowym dla nich świecie i ochronić go przed złymi stworzeniami.

Helios zaprasza najmłodszych widzów na przedpremierowe pokazy animacji „Hitpig. Świniak zawodowiec”, które odbędą się w dniach 21-24 kwietnia. Tytułowy bohater, która pracuje jako łowca zwierząt, zostaje wynajęty do odnalezienia zaginionej słonicy Moni. Okazuje się jednak, że postać uciekła z cyrku z ważnych powodów, a Hitpig pragnie jej pomóc. Innymi pozytywnymi seansami dla dzieci będą projekcje tytułu „Akiko. Latająca małpka”, które zawitają do kin w piątek, 18 kwietnia. Małpka Akiko ucieka z zoo i wyrusza w pełną przygód podróż. Zawiera też sojusz z orłem, szopem i kameleonem, dzięki czemu rusza na pomoc innym zwierzętom w mieście.

W nadchodzącym tygodniu w kinach sieci odbędą się specjalne pokazy z okazji 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – będą to filmy, które miały ogromny wpływ na rozwój polskiej kinematografii. W ramach tej unikalnej inicjatywy do wybranych lokalizacji zawitają seanse tytułów, takich jak między innymi: „Boże Ciało”, „Twój Vincent” oraz „Niebezpieczni dżentelmeni”.

„Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów”

To nie koniec projektów specjalnych, gdyż w środę, 23 kwietnia w repertuarze znajdzie się też wyjątkowe widowisko muzyczne Andre Rieu. „Niech ten sen ciągle trwa” to najnowszy koncert holenderskiego skrzypka, którym świętuje swoje 75. urodziny i z tej okazji prezentuje swoje ulubione utwory z poprzednich tras koncertowych. Ponadto w wybranych kinach w dniach 21-24 kwietnia zostanie wyświetlona kultowa produkcja – „Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów”. Dzieło George’a Lucasa ponownie znajdzie się na wielkich ekranach z okazji 20. rocznicy premiery.

„Apetyt na więcej. La Cocina”

W repertuarze znajdą się również stałe filmowe cykle. W poniedziałek, 21 kwietnia w wybranych lokalizacjach pojawi się Kino Konesera z dramatem „Apetyt na więcej. La Cocina”. Jego akcja rozgrywa się w nowojorskiej restauracji, gdzie krzyżują się losy marzycieli z całego świata. Gdy pewnego dnia rano szef zmiany odkrywa kradzież, wszyscy stają się podejrzani. . . W czwartek, 24 kwietnia, w ramach cyklu Kultura Dostępna, odbędą się seanse polsko-duńskiego dramatu „Dziewczyna z igłą”. Nominowany do Oscara film opowiada o pracującej w fabryce w Kopenhadze Karoline. Gdy zachodzi w ciążę, traci pracę i zostaje pozostawiona sama sobie. Wtedy poznaje Dagmar, charyzmatyczną właścicielkę nielegalnej agencji adopcyjnej. . .

Filmowe emocje to wspaniały pomysł na niezapomniany czas w gronie rodziny oraz przyjaciół. Bilety na seanse dostępne są w kasach kin Helios, w aplikacji mobilnej oraz na stronie: www.helios.pl . Dokonując zakupu wcześniej, można wybrać najlepsze miejsca, a także zaoszczędzić w ramach unikalnej oferty „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”.

