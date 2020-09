Esperal Katowice - Częstochowa - Sosnowiec - Gliwice

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Esperal – na czym polega zaszycie alkoholowe?

Wiele osób bardzo często nie radzi sobie z codziennymi stresami. Pewną ucieczką staje się więc alkohol. Niestety może doprowadzić on do powstania bardzo zgubnego w swoich skutkach nałogu. Esperal jest lekiem, który pozwala na zmniejszenie spożycia alkoholu, a nawet całkowicie do niego zniechęca. Esperal może być stosowany jako wspomaganie leczenia alkoholizmu. Mieszkańcy takich miast jak Katowice, Częstochowa, Sosnowiec oraz Gliwice mogą umówić się na zabieg np. na https://esperalkatowice.pl/.

Na czym polega wszywka alkoholowa?

Esperal jest nazywany również fachowo disulfiramem. Jest to substancja, która hamuje rozkład alkoholu w organizmie, przez blokadę dehydrogenazy alkoholowej. Przez swoje działanie Esperal sprawia, że alkohol nie jest rozkładany na niegroźny kwas, ale pozostaje w organizmie. Przez to pojawiają się bardzo nieprzyjemne objawy zatrucia alkoholowego. Są nimi m.in. ból głowy, zawroty głowy, problemy z koncentracją oraz koordynacją ruchową, mdłości, wymioty, a także nagłe przyspieszenie bicia serca. Po spożyciu alkoholu posiadając Esperal wiele osób odczuwa również lęk przed śmiercią i ogólny niepokój. Wszystkie te objawy są na tyle nieprzyjemne, że wiele osób rezygnuje na dobre ze spożywania alkoholu.

Wszywka alkoholowa jest rozwiązaniem głównie w takich momentach, kiedy pomimo bardzo wielu prób leczenia alkoholizmu osoba uzależniona wciąż wracała do alkoholu. Może powstrzymać osobę uzależnioną przed nadmiernym spożywaniem alkoholu, który mocno niszczy organizm i w dużych ilościach pity przed długi czas może sprawić, że w sposób nieodwracalny zostaną uszkodzone nasze neurony. Również wątroba po bardzo długim czasie metabolizowania alkoholu może przestać działać prawidłowo. U wielu osób dochodzi do marskości wątroby, a także zapalenia trzustki. Aby zapobiec dalszym problemom ze zdrowiem oraz zniechęcić osobę uzależnioną od alkoholu, należy przemyśleć zaszycie alkoholowe. Dzięki niemu późniejsza terapia z psychologiem będzie znacznie łatwiejsza. Eperal sprawia, że osoba uzależniona nie kojarzy już alkoholu z używką dającą miłe odczucia. Mocno zniechęca do niego oraz sprawia, że alkoholik niechętnie sięga po kolejny kieliszek. Aby cała terapia przebiegała bez problemów, bardzo ważne są regularne wizyty na spotkania z innymi alkoholikami, a także psychoterapeutą, który wyjaśni w jaki sposób przebiega mechanizm uzależnienia. Dzięki temu alkoholik przestaje postrzegać alkohol jako jedyny sposób na rozwiązaniem problemów. Nie będzie on już ucieczką przed rzeczywistością. Może za to sprawić, że alkohol będzie wrogiem i alkoholik nie będzie chciał wracać do zgubnych dla niego nawyków.

Jak wygląda zaszycie alkoholowe?

Zaszycie alkoholowe jest jednodniowym zabiegiem, podczas którego osoba uzależniona ma wszywany pod skórą lek w postaci Esperalu. Zabieg ten nie wymaga hospitalizacji i jest wykonywany przez lekarza chirurga. Dzięki temu mamy pewność, że został wykonany prawidłowo. Przed zabiegiem nie trzeba specjalnych przygotowań. Należy jednak wstrzymać się przed spożywaniem alkoholu na około 48 godzin przed zabiegiem. Jest to ważne, ponieważ już niewielka ilość alkoholu niestety wpływa na nasze samopoczucie po wszyciu Esperalu pod skórę. Lekarz może spytać również przed zabiegiem o ewentualne choroby. Wykluczeniem do zabiegu są m.in. schizofrenia, depresja, zaburzenia świadomości, a także problemy z sercem, czy przebyty zawał. Bardzo ważne jest więc odpowiadanie na pytania zgodnie z prawdą. Niektóre leki zawierają w sobie alkohol, dlatego lekarz zawsze daje nam pełen spis leków, które go w sobie posiadają. W ten sposób możemy sprawić, że nie pojawią się nieprzyjemne objawy, takie jak ból głowy, czy mdłości.

Esperal może mieć wpływ na nasze postrzeganie rzeczywistości oraz samopoczucie, dlatego nie powinno się spożywać nawet niewielkich ilości alkoholu, posiadając wszywkę alkoholową. Sam Esperal połączony ze spotkaniami grupowymi, a także rozmowami z psychologiem, może dać naprawdę dobre efekty.

Pozwoli nam uwolnić się od nałogu, co znacznie poprawi nie tylko nasze zdrowie, ale również podniesie jakość życia i poprawi postrzeganie samego siebie. Oczywiście bardzo ważne jest wsparcie bliskich w tym procesie leczenia.

Po więcej informacji na temat wszywki alkoholowej zajrzyj na https://esperalkatowice.pl/.