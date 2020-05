Ekspert z Hilding Anders radzi: jak poprawnie dobrać materac?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Dlaczego nie każde łóżko jest dla nas tak samo wygodne? Kluczem do komfortu jest prawidłowo dobrany materac, a to wcale nie jest takie proste. O wskazówki odnośnie do poprawnego doboru materaca poprosiliśmy eksperta z Hilding Anders.

Czy to prawda, że zdrowy materac to twardy materac?

Mit o tym, że trzeba spać na twardym materacu, jest jednym z wielu. Niektóre zostały wymienione w artykule Fakty i mity o śnie. W rzeczywistości materac nie ma być twardy, ale wygodny. Jego „twardość” ma polegać na tym, że ugnie się pod naciskiem ciężaru ciała, ale jednocześnie da mu potrzebne podparcie. Dobrze dobrany materac stawia wyczuwalny opór, kiedy się na nim położymy, ale nie będziemy mieć uczucia, że śpimy na twardym. Jeśli weźmiemy pod uwagę stopień twardości, to te najtwardsze materace poleca się osobom z wysoką wagą.

Czy w takim razie waga ma znaczenie przy doborze materaca?

Tak, ma i to niebagatelne. Właśnie waga powinna być pierwszym wyznacznikiem stopnia twardości materaca. W czasie snu niezależnie od tego, w jakiej pozycji śpimy, kręgosłup powinien być ułożony w naturalnej pozycji. Na zbyt miękkim materacu nie będzie możliwe utrzymanie tego stanu. Każdy producent sam określa i oznacza stopień twardości materaca. W Hilding Anders ujednoliciliśmy ten system tak, by naszym klientom łatwo było rozeznać się w różnych typach materaców. Oferujemy materace w czterech stopniach twardości od miękkiego, do bardzo twardego.

Oczywiście trzeba pamiętać, że waga to niejedyny wyznacznik stopnia twardości materaca.

W takim razie co oprócz wagi ma znaczenie?

Na przykład pozycja, jaką przyjmujemy w czasie snu. Jeśli śpimy na wznak, to sprawdzi się w zasadzie każdy materac, który ugnie się pod naciskiem bioder i barków, ale utrzyma kręgosłup w poziomie. Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy śpimy na boku. Dotyczy do zwłaszcza kobiet, które mają biodra bardziej wystające niż mężczyźni. Tu potrzebny jest materac, który z jednej strony dobrze podeprze kręgosłup, ale jednocześnie dopasuje się do krzywizny ciała i nie będzie powodował ucisku. W takim wypadku rekomendujemy materace z pianki termo i wysokoelastycznej. Nasze materace cieszą się dużym zainteresowaniem, między innymi ze względu na właściwości medyczne. To drugi przypadek, w którym nie tylko waga ma znaczenie przy doborze materaca. Osoby borykające się z różnymi dolegliwościami ze strony układu kostnego potrzebują wygodnego materaca, który zapewni im wygodę i ciepło. Tu polecamy przede wszystkim materace z pianki termoelastycznej.

A wzrost? Czy wpływa na dobór materaca?

W mniejszym stopniu niż waga, jednak ogólnie tak – wzrost ma znaczenie. Ogólnie mówi się, że materac powinien być przynajmniej o 20 centymetrów dłuższy niż wzrost najwyższej osoby, która będzie na nim spała. Zbyt krótki materac będzie po prostu niewygodny. Większość naszych materaców ma długość 200 cm i to w zasadzie wystarcza. Osoby, które potrzebują dłuższego materaca, mogą go u nas zamówić na wymiar. Jesteśmy w stanie wyprodukować materac w każdym rozmiarze.

A co, jeśli mimo wszystko kupiony materac okaże się za miękki albo za twardy?

Nie trzeba go od razu skreślać. Niektóre z naszych materaców mają dwa lub więcej stopnie twardości, wystarczy go odwrócić lub przełożyć warstwy pianki. Innym wyjściem jest dobranie materaca nawierzchniowego.

