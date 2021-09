Egzekucja komornicza - co może zająć komornik?

Komornik ma prawo do zajęcia mienia dłużnika. Co podlega egzekucji komorniczej? Warto wiedzieć, gdy pojawia się ryzyko jej przeprowadzenia!

Co to jest egzekucja komornicza?

Pod terminem egzekucji komorniczej znajduje się czynność służąca do uregulowania długu prowadzona przez komornika. Komornik ma prawo do zajęcia majątku dłużnika, z którego następnie spłaca się dług u wierzyciela oraz koszty przeprowadzenia czynności komorniczych.

Warto pamiętać o tym, że windykator z firmy windykacyjnej nie ma takich samych uprawnień jak komornik, czyli nie może on dokonywać zajęcia mienia.

Kiedy komornik zajmuje majątek dłużnika?

Aby komornik mógł zająć majątek należący do dłużnika, w pierwszej kolejności wierzyciel musi skierować sprawę do sądu. Dopiero po tym, jak uzyska on orzeczenie sądowe lub nakaz zapłaty opatrzone klauzulą wykonalności, może zwrócić się do komornika, aby ten zajął mienie.

Wierzyciel w takiej sytuacji musi przygotować odpowiedni wniosek do komornika i przekazać go do jego kancelarii. Na wniosek komornik podejmuje działania egzekucyjne w stosunku do dłużnika.

Oczywiście, zdarza się, że dłużnik ukrywa należący do niego majątek, przepisuje go na inne osoby. Komornik może wtedy przeprowadzić poszukiwania majątku dłużnika. Brak ujawnienia majątku może spowodować nałożenie kary na osobę poddaną egzekucji komorniczej.

Jeżeli potrzebny jest komornik Gliwice to miasto, w którym można skorzystać z usług kilku kancelarii działających przy gliwickim Sądzie Rejonowym. Ich adresy można znaleźć w internecie.

Jakie mienie zajmuje komornik podczas egzekucji?

Najczęściej egzekucja komornicza prowadzona jest z oszczędności albo z wynagrodzenia, emerytury lub renty należącej do dłużnika. Zajęcie środków pieniężnych jest w takiej sytuacji najłatwiejsze, ponieważ mogą być one od razu przekazane do wierzyciela i wykorzystane do pokrycia kosztów egzekucji komorniczej.

Zdarza się jednak, że wierzyciel nie dysponuje odpowiednimi środkami, dlatego też komornik może wtedy zająć majątek ruchomy albo nieruchomy.

Ruchomości, jakie najczęściej zajmowane są przez komornika, to głównie wyposażenie domu jak sprzęt AGD, RTV, sprzęt sportowy, samochody, biżuteria i inne wartościowe przedmioty należące do dłużnika. Gdy dług ma znaczną wysokość, wtedy przedmiotem zajęcia może stać się także nieruchomość, na przykład jak dom, mieszkanie, grunty. Mienie to następnie wystawiane jest na licytację komorniczą, a zysk ze sprzedaży służy do opłacenia długów.

Warto pamiętać o tym, że komornik nie może zająć całego mienia dłużnika, tylko to, które dopuszczone jest prawem.