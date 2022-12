Dziecko u dentysty. Kiedy pójść i jak wygląda wizyta?

W Sosnowcu wiele jest gabinetów stomatologicznych, a część z nich oferuje swoje usługi również najmłodszym pacjentom. Zobacz, jak spośród nich wybrać naprawdę przyjazne dzieciom miejsce, w którym zastosowane leczenie będzie zgodne z najnowszą wiedzą dentystyczną.

Podkreślmy, że najważniejsza jest profilaktyka – dokładne mycie zębów, odpowiednia dieta i wizyty kontrolne. Jeśli chcesz wiedzieć, jak powinna wyglądać profilaktyka próchnicy u dziecka oraz co czeka Was podczas wizyty w gabinecie stomatologa – przeczytaj poniższy artykuł.

Jak dbać o zęby mleczne?

Rozprawmy się raz na zawsze z mitem, że zęby mleczne nie wymagają leczenia ani profilaktyki, bo i tak wypadną, a ich miejsce zajmą zęby stałe. Jest to absolutnie szkodliwe podejście, które może skutkować stanem zapalnym młodego organizmu – nie tylko w obrębie jamy ustnej. Jeśli nawet jakimś cudem uda Wam się uniknąć próchnicy u dziecka mimo braku odpowiedniej higieny zębów, to maluch po wymianie zębów na stałe nie będzie miał wyrobionych odpowiednich nawyków. Choćby z tego względu o jamę ustną należy dbać od urodzenia.

Tak, od urodzenia – na wczesnym etapie wystarczy przecierać dziąsła zwilżonym gazikiem, a z czasem – również dla ukojenia podczas bolesnego ząbkowania – wprowadzić masaż silikonową szczoteczką, na przykład nakładaną na palec.

Po pojawieniu się pierwszego zęba zaczynamy szczotkowanie ząbków. Nada się do tego mała i miękka szczoteczka manualna lub specjalna szczoteczka soniczna przeznaczona dla niemowląt. Na szczoteczkę nakładamy minimalną, ledwie widoczną ilość pasty do zębów z fluorem – o zalecanej ilości tego pierwiastka koniecznej na etapie życia Twojego malucha poinformuje Cię dentysta. Sosnowiec na szczęście nie może narzekać na brak dobrych specjalistów pedontologii. Polecani stomatolodzy w Sosnowcu to zespól z Centrum Stomatologicznego MAGDent – profesjonalnego gabinetu w naszym mieście, przyjaznego dzieciom i dorosłym.

Pierwsza wizyta u dentysty

Specjaliści zalecają wizytę adaptacyjną po pojawieniu się pierwszego ząbka. Ważne jest w każdym razie, by taka wizyta odbyła się przed ukończeniem przez dziecko pierwszego roku życia. Dlaczego tak wcześnie, skoro maluch na kolejnej wizycie nie będzie pewnie nawet pamiętać tej pierwszej?

Ponieważ, umówmy się, adaptacja dotyczy również rodziców. Pierwsza wizyta konieczna jest nie tylko po to, by oswoić dziecko z gabinetem stomatologicznym, ale również po to, by dorosły oswoił się z kontrolnymi wizytami u dentysty dziecięcego. Co równie ważne – stomatolog podczas pierwszego spotkania zajrzy do jamy ustnej dziecka, sprawdzi, czy ząbkowanie przebiega prawidłowo i poinstruuje rodzica w kwestii higieny zębów.

Próchnica! Co robić?

Niestety przez dietę bogatą w cukier, niewłaściwą higienę lub uwarunkowania genetyczne dziecko może nabawić się próchnicy. Jej pierwszymi oznakami są jasne, ledwo zauważalne plamki na zębach – rodzicowi naprawdę łatwo je przeoczyć. Dlatego kontrola jest tak ważna!

W przypadku próchnicy konieczne jest leczenie. Na wczesnym etapie nie będzie wymagało bolesnych zabiegów. W razie gorszego stanu zębów dobry dentysta dysponuje na szczęście gazem rozweselającym, który znacznie ułatwi przeprowadzenie leczenia.

Jeśli Twoje dziecko nie było jeszcze u stomatologa, zachęcamy – zadzwoń do MAGDent i zarezerwuj najbliższy termin.