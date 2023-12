Domowy manicure – jak zacząć przygodę z zestawem startowym do hybryd?

Rozpoczynając przygodę z domowym manicure’em, kluczowe jest wybranie odpowiedniego zestawu do hybryd. Dobry set powinien zawierać podstawowe elementy, abyś nie pogubiła się w gąszczu akcesoriów, których nie będziesz potrzebować na początku swojej drogi. Z naszym poradnikiem przygotujesz domowe studio paznokci lub znajdziesz wymarzony prezent dla siostry lub przyjaciółki.

Zestaw do paznokci hybrydowych – lista niezbędników

Tworzenie manicure’u hybrydowego wcale nie jest bardzo skomplikowane. Wymaga natomiast odpowiedniego sprzętu i kilku produktów, a także nieco czasu i cierpliwości. Jednak poza samym nakładaniem lakieru istotne jest przygotowanie powierzchni płytki. Dlatego mamy dla Ciebie kilka wskazówek, jak sprawić, by stylizacja utrzymała się na dłoniach przez kilka tygodni.

Dobrze jest nadać paznokciom kształt i długość przez malowaniem, by nie naruszać trwałości utwardzonego topu. Przy pomocy pilnika zmatuj płytkę, a baza lepiej wniknie w jej strukturę. Na koniec usuń specjalnym cleanerem wszelkie pyłki pozostałe po piłowaniu oraz naturalną warstwę tłuszczową. Tak przygotowane paznokcie będą doskonałą podstawą do wykonania perfekcyjnego manicure’u.

Zestaw lakierów do hybryd Cosmetics Zone to dobry wybór na początku przygody z samodzielnym stylizowaniem paznokci

Produkty, których będziesz potrzebować do stworzenia hybrydy, to zestaw lakierów: baza, lakier kolorowy oraz top coat. Do utwardzania konieczna jest lampa LED. Pamiętaj, że nawet w domowych warunkach najlepiej sprawdzi się profesjonalna lampa o mocy co najmniej 48 W. Słabsze akcesoria mogą nie utwardzić lakieru, co będzie skutkować odchodzeniem stylizacji od paznokci i koniecznością częstych poprawek. Do przygotowania płytki niezbędne będą wspomniane w poprzednim akapicie pilniki o różnej gradacji, polerka, płyn odtłuszczający oraz waciki bezpyłowe, które usuną pyłki lepiej niż klasyczne krążki. Przy zdejmowaniu stylizacji przyda się także aceton. Na początek możesz wybrać dedykowany początkującym stylistkom kompletny zestaw do hybryd z Cosmetics Zone. Znajdziesz w nim wszystko, co niezbędne w domowym salonie.

Zestaw do żeli i hybryd – pora wejść na wyższy poziom

Jeśli marzysz o tym, by tworzyć niepowtarzalne wzory na przedłużonych paznokciach, postaw na zestaw przeznaczony dla doświadczonych stylistek. W pakiecie z lampą LED znajdziesz komplet żeli oraz narzędzi do tworzenia przedłużeń, takich jak szablony czy pędzelek do nakładania masy. Nie miałaś wcześniej doświadczenia z żelem? Wybierz zestaw z akrylożelami, które są banalnie łatwe w aplikacji. Jeśli przedłużanie paznokci nie spełnia Twoich artystycznych potrzeb, uzupełnij kosmetyczkę o komplet lakierów i narzędzi do bardzo modnego baby boomera, który od kilku sezonów należy do naszych ulubieńców.

Elegancki świąteczny zestaw do paznokci hybrydowych to fantastyczny prezent dla każdej kobiety, która marzy o domowym salonie manicure’u

Zestaw lakierów do hybryd – doskonały prezent pod choinkę

Kobiety nigdy nie mają dość kosmetyków. Dlatego jeśli chcesz zrobić trafiony prezent mamie lub przyjaciółce, wybierz jeden z zestawów lakierów przygotowanych przez stylistów Cosmetics Zone. Możesz również sama dobrać kolory zawartości buteleczek, by sprawić jak największą radość obdarowywanej osobie. Produkty dostępne w pakietach należą do specjalnej linii hipoalergicznej, co oznacza, że nawet posiadaczki wrażliwych paznokci będą mogły cieszyć się piękną, zimową stylizacją. Zestawy możesz uzupełniać dodatkami takimi jak brokatowe pyłki lub tematyczne naklejki. To świetny pomysł na prezent dla każdej kobiety.

Manicure hybrydowy to hit ostatnich lat i z pewnością nasz sprzymierzeniec w zabieganej codzienności. Teraz możesz sama tworzyć wymarzone stylizacje we własnym domu z idealnie dobranym zestawem startowym. Wykorzystaj go na własny użytek lub spraw prezent ukochanej osobie. Jedno jest pewne: tego wydatku nie będziesz żałować!