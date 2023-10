Dlaczego warto zdecydować się na Dietę Balance od LOVE Catering?

Cokolwiek dzieje się w Twoim życiu, nie możesz zapominać o odpowiedniej diecie. Ja zdecydowałam się na catering dietetyczny Dieta Balance. Stosuję go już od 2 miesięcy. Jest naprawdę super! Dlaczego? Oto kilka moich wniosków na ten temat.

Z tą dietą pudełkową możesz utrzymać swoją wagę

Domyślam się, że najwięcej osób wybiera fit catering, aby się odchudzić. W moim przypadku sytuacja jest jednak zdecydowanie inna.

Z wagą nie mam żadnych problemów. Przy wzroście 160 cm mam bowiem 50 kg (czasami 49 kg). Są to zatem wartości jak najbardziej do zaakceptowania. Jestem szczupła, ale nie chcę być też za chuda. Dlatego po konsultacji z dietetyczką z LOVE Catering zdecydowałam się właśnie na to rozwiązanie. A dieta pudełkowa Balance towarzyszy mi już od 2 miesięcy.

Miałam tutaj pewne wątpliwości. Obawiałam się, że wybiorę ten catering, a potem i tak będę chudnąć. Nic jednak takiego nie ma miejsca. Moja waga jest utrzymywana na odpowiednim poziomie. Czyli takim, który jest dla mnie optymalny.

Jest to cel jak najbardziej do uzyskania. Musi być jednak wybrany właściwy catering dietetyczny Sosnowiec. Nie oczekuj tutaj, że dietetyk albo dietetyczka sami zrobią to za Ciebie. To znaczy, musisz im w tym pomóc. Ja tak zrobiłam i zapisałam się na darmową konsultację dietetyczną. Napisałam „wypracowanie” na swój temat, w którym określiłam m.in. płeć, wiek, wzrost, wagę i cel. Odniosłam się również do mojego stylu życia, jeśli chodzi o aktywność fizyczną.

Te informacje pomogły dietetyczce we wskazaniu mi optymalnego cateringu. Chciałam czuć się dobrze, mieć pełno energii, a przy okazji utrzymać swoją wagę. I wiecie co? Wszystko się udało. A raczej udaje, bo nadal kontynuuje swoją przygodę z tym podmiotem.

Pyszne i zdrowe posiłki

Słyszałam tu i ówdzie, że z dietami jest różnie. Kłopoty pojawiają się wtedy, kiedy ktoś stosuje je bez większego zastanowienia się nad danym zagadnieniem...

Nie jestem dietetyczką, dlatego zaufałam ekspertom z LOVE Catering. I na razie bardzo dobrze na tym wychodzę.

Mówi się, że diety są zdrowe. Ja jeszcze przed złożeniem pierwszego zamówienia w LOVE Catering byłam już zdrowa. Zauważyłam jednak, że dzięki diecie Balance i tak czuję się lepiej.

Dawniej miałam spory kłopot, aby rano wstać z łózka. W myślach przeklinałam budzik i swój los. A teraz budzę się o wiele bardziej wypoczęta. Dzięki temu mam lepsze nastawienie do otaczającej mnie rzeczywistości. Z uśmiechem idę do pracy, a tam realizuję swoje zadania.

Dawniej miałam też kłopoty z koncentracją. Szczególnie w drugiej połowie dnia pracy. Teraz zabieram ze sobą pudełka od LOVE Catering. I czuję się dużo lepiej. Dostrzegłam, że mój mózg lepiej pracuje. A to ważne, ponieważ moja praca jest umysłowa i zawsze muszę być na odpowiednich obrotach.

Nie wiedziałam, jak to będzie, jeśli chodzi o smak. W pewnym momencie (jeszcze zanim w ogóle coś zamówiłam) machnęłam na to ręką. Uznałam, że zdrowie jest najważniejsze. Dla optymalnego funkcjonowania organizmu i regularnego spożywania posiłków mogę się zatem poświęcić.

Nie muszę jednak tego robić. Posiłki w ramach Diety Balance są pyszne. Nie wiem, jak to jest w przypadku innych diet pudełkowych, chociaż przypuszczam, że pewnie tak samo.

Na ich stronie internetowej można dowiedzieć się, że dania są przygotowywane wyłącznie ze świeżych produktów od sprawdzonych dostawców żywności. Przyrządzaniem posiłków zajmują się zaś wykwalifikowani kucharze (głównym „dowódcą” jest sam Darek Sosnowski).

Czy Dieta Balance jest monotonna? Nie ma takiej opcji!

Myślałam również, że najprawdopodobniej posiłki w Diecie Balance będą się dość często powtarzać. Byłoby to trochę kłopotliwe, ponieważ wprowadziłoby monotonię...

Po raz kolejny okazało się, że byłam w błędzie. I to jakim. Podobno LOVE Catering korzysta z ponad 10 000 autorskich przepisów. Spytałam się o to w czasie jednej z konsultacji. Okazało się, że rzeczywiście tak jest.

A dodatkowo dietetycy wraz z kucharzami ciągle szukają nowych inspiracji. Coś w tym jest, ponieważ bardzo często jestem zaskakiwana niecodziennymi daniami i połączeniami produktów.