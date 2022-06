Dbaj o zęby od małego! Dlaczego wszyscy to powtarzają i mają rację?

Każdy z nas choć raz usłyszał, że o zęby należy dbać – poprzez codzienne ich mycie specjalną pastą, regularne wizyty u dentysty oraz unikanie słodyczy. Wraz z komplementem odnośnie pięknego uzębienia, zwykle w parze idzie fraza „musisz koniecznie o nie dbać”. Zęby są bowiem swoistą wizytówką człowieka – wiele osób zwraca na nie uwagę, ze względu na to, że często widać je chociażby podczas szerokiego uśmiechu. Współcześnie co rusz stosuje się najnowsze technologie, aby zapobiegać przede wszystkim przebarwieniom czy próchnicy zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

Z fluorem czy bez? Jaką pastę należy wybrać, aby cieszyć się pięknym uśmiechem?

Producenci past aktualnie posiadają w swojej ofercie kilkanaście rodzajów past, z czego najbardziej popularne są pasty z fluorem, które zaleca się stosować do około dwudziestego roku życia – wszystko ze względu na fakt, że fluor to pierwiastek wręcz niezbędny do walki z próchnicą. Później eksperci doradzają przejście na pasty naturalne, które mogą mocno odbiegać od wcześniej stosowanych. Wszystko przez fakt, że różnią się od nich w smaku i wyglądzie – naturalne pasty do zębów pienią się albo mało, albo czasem wręcz wcale. Dzieje się tak przez brak SLS-u. Specyficzny smak wynika zaś z dużej zawartości ziół i często krzemionki, która może dawać uczucie „piasku na zębach”. Kolor tego typu past może znacząco odbiegać od bieli – najczęściej są to szarości. Tego typu pasty mogą (ale nie muszą) zawierać fluoru; jeżeli zależy nam na całkowitym jego braku, należy dokładnie zapoznawać się ze składem każdej pasty do zębów. Naturalne pasty często są wzbogacone dodatkiem olejku z drzewa herbacianego i aloesu, które wykazują silne działanie przeciwzapalne i antybakteryjne. Bardzo popularne są również ekologiczne pasty do zębów z węglem aktywnym – cechują się czarnym zabarwieniem i działaniem oczyszczającym dla szkliwa. Obecnie właśnie one robią furorę na rynku – wszystko przez ich najwyższą skuteczność, jeżeli chodzi o naturalne wybielanie.

Szeroki wybór past dostosowany do preferencji. Gdzie szukać pasty idealnej?

Współcześnie sklepy stomatologiczne wręcz pękają w szwach od licznych rodzajów past, które różnią się od siebie składem i przeznaczeniem. Jednymi z najnowszych past są przede wszystkim pasty dla wegan, kobiet w ciąży czy te przeznaczone specyficznie na dolegliwości, jakimi są suchość w jamie ustnej, parodontoza czy przebarwienia. Poszukiwania perfekcyjnej pasty dostosowanej do potrzeb najlepiej zacząć w internecie. Obecnie wiele sklepów zaskakuje swoim licznym asortymentem – przykładem jest chociażby HelloDent, który posiada wszystkie wymienione w artykule pasty! Wiele osób przed zakupem poleca przede wszystkim konsultację ze stomatologiem, który dokładnie zbada całą jamę ustną i określi, jaki produkt będzie najlepszy. Dbanie o swoje zęby jest bardzo ważne – a co człowiek to inna specyfika i wymagania. Dlatego nie warto odkładać wizyty i jak najszybciej wprowadzić do swojego życia drobne, aczkolwiek niezwykle ważne, zmiany w postaci nowej, perfekcyjnie dobranej pasty do zębów.