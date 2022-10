Czym powinna charakteryzować się dobra agencja social media?

Jednym ze sposobów dotarcia do potencjalnych klientów są social media. Wsparcie w tej kwestii mogą zapewnić agencje social media, czyli firmy, które wykorzystują kanały społecznościowe w celu realizacji celów biznesowych ich klientów. Działania te mogą obejmować np. planowanie i realizacje kampanii reklamowych, odpowiadanie na komentarze użytkowników lub tworzenie wartościowego contentu.

Czym zajmuje się agencja marketingowa social media?

Agencje social media zazwyczaj kojarzą się tylko z prowadzeniem fanpage i wrzucaniem co jakiś czas śmiesznych postów. W rzeczywistości jest poprzedzona wnikliwą analizą rynku i grupy docelowej strategia komunikacji. Jest to również prowadzenie kampanii reklamowych oraz spójna komunikacja z użytkownikami w prywatnych wiadomościach lub w sekcji komentarzy.

W całościową obsługę w mediach społecznościowych wchodzą następujące elementy:

monitoring ;

; raportowanie ;

; tworzenie strategii antykryzysowych na wypadek np. negatywnie odebranych wpisów, ataków hejterskich i spamerskich;

na wypadek np. negatywnie odebranych wpisów, ataków hejterskich i spamerskich; tworzenie konkursów ;

; moderacja i administracja profilem (odpowiadanie na komentarze oraz wiadomości prywatne)

(odpowiadanie na komentarze oraz wiadomości prywatne) tworzenie i realizacja strategii w mediach społecznościowych , czyli opracowanie strategii komunikacji w kanałach społecznościowych, opartej na analizie rynku oraz grupy docelowej, a także celów biznesowych;

, czyli opracowanie strategii komunikacji w kanałach społecznościowych, opartej na analizie rynku oraz grupy docelowej, a także celów biznesowych; tworzenie i realizacja kampanii reklamowych.

Co może dla Ciebie zrobić social media agencja?

Co zyskasz, decydując się na współpracę z firmą zewnętrzną? Jakie są zalety agencji reklamowej w mediach społecznościowych? Oto dlaczego warto zlecać swoje promocje ekspertom w przestrzeni mediów społecznościowych!

Zwiększenie Sprzedaży

Agencje social media w ramach usługi dostarczają informacje o wybranych artykułach i kieruje ruch na stronę. Wszystko to pośrednio zwiększa przychody. Dodatkowo sprzedaż może odbywać się bezpośrednio z poziomu kanału społecznościowego. Niektóre serwisy posiadają moduły umożliwiające dokonywanie transakcji, np. Facebook Store, Instagram Store, Zakupy Google.

Gromadzenie fanów

Media społecznościowe ułatwiają gromadzenie fanów wokół danego tematu. Im większa liczba fanów, tym więcej reakcji i komentarzy pod postami, co wpływa pozytywnie na wizerunek oraz zaufanie do firmy. Większe jest również prawdopodobieństwo udostępnienia postu dalej przez użytkowników, a co za tym idzie, nasze treści dotrą do liczniejszej grupy odbiorców.

Zdobywanie leadów sprzedażowych

Poprzez kampanie marketingowe można pozyskać dane użytkowników zainteresowanych danym produktem lub usługą. Najczęściej pozyskuje się leady poprzez: udostępnianie darmowych raportów, e-booków, poradników. Agencje social media udostępniają produkty za darmo, natomiast użytkownik, aby je otrzymać, musi podać swój adres mailowy lub numer telefonu.

Poznanie opinii na temat produktów

Dzięki możliwości komentowania oraz pozostawienia reakcji pod postem możemy zweryfikować, jak użytkownicy reagują na nasze posty. Dzięki temu firma jest w stanie zweryfikować, jakie ich działania podobają się odbiorcą, a jakie nie są przez nich dobrze postrzegane. Pozwala to dopasować ofertę do potrzeb użytkowników.

Jaka powinna być agencja social media?

Na co zwracać uwagę wybierając agencję social media? Czy powinna charakteryzować się taka agencja?

Dotychczasowe doświadczenie – warto zweryfikować portfolio oraz opinie klientów. Pomocne także może okazać się doświadczenie agencji w danej lub pokrewnej branży.

– warto zweryfikować portfolio oraz opinie klientów. Pomocne także może okazać się doświadczenie agencji w danej lub pokrewnej branży. Holistyczna obsługa – agencja posiada zasoby oraz zespół umożliwiające kompleksową obsługę. Począwszy na opracowaniu strategii komunikacji i jej realizacji, poprzez tworzenie różnorodnego contentu, a skończywszy na monitoringu i raportowaniu miesięcznych działań.

– agencja posiada zasoby oraz zespół umożliwiające kompleksową obsługę. Począwszy na opracowaniu strategii komunikacji i jej realizacji, poprzez tworzenie różnorodnego contentu, a skończywszy na monitoringu i raportowaniu miesięcznych działań. Podejście partnerskie – dobra agencja charakteryzuje się działaniem skoncentrowanym na dobru klienta. Oznacza to, że dobra komunikacja z klientem i realizacja celów biznesowych stoi u niej na pierwszym miejscu.

– dobra agencja charakteryzuje się działaniem skoncentrowanym na dobru klienta. Oznacza to, że dobra komunikacja z klientem i realizacja celów biznesowych stoi u niej na pierwszym miejscu. Monitorowanie i raportowanie – dzięki stałemu monitoringowi i analizie obsługa mediów społecznościowych jest skuteczna. Powinien to być w pełni transparenty dla klienta proces, poparty comiesięcznym raportami dotychczasowych działań.

Obsługa social mediów to nie tylko publikowanie śmiesznych postów na Facebooku, dlatego zadania te warto powierzyć wyspecjalizowanym firmom. Ze względu na to, że działania są realizowane w digitalu może to być dowolna lokalizacyjnie agencja social media. Warszawa nie jest jedyną lokalizacją, równie dobrze może to być inne województwo, bądź kontynent. Należy pamiętać, że prowadzenie konta w social media jest czasochłonne i wymaga doświadczenia oraz rozeznania. Mamy nadzieje, że powyższe rady będą pomocne przy wyborze agencji i przyszła współpraca okaże się bardzo owocna.