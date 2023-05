Czy DPF naprawdę wpływa na wydajność silnika?

Zapchany filtr cząstek stałych DPF wpływa negatywnie na wydajność i właściwą pracę jednostki napędowej. Nic w tym dziwnego. Silnik spalinowy potrzebuje sprawnego układu wydechowego, który odprowadza gazy spalinowe we właściwy sposób. Im bardziej zapchany jest filtr cząstek stałych DPF/FAP, tym gorszy przepływ spalin. I coraz więcej problemów z jednostką napędową.

Filtr cząstek stałych to podzespół stosowany w układzie wydechowym. Jego zadaniem jest przechwycenie i neutralizacja (wypalenie) cząstek sadzy. Powstają one na skutek niepełnego spalania mieszanki paliwowo – powietrznej. Żaden silnik nie jest jej w stanie spalić do końca.

Filtr cząstek stałych składa się z metalowej obudowy, a także z wkładu, który ma dość skomplikowaną strukturę wewnętrzną. Składają się na nią setki kanalików, z których wszystkie są zaślepione. Połowa jest zaślepiona od strony silnika. Druga połowa kanalików jest zaślepiona od strony układu wydechowego.

Jak zatem spaliny wydostają się z filtra cząstek stałych? W kanalikach są otwory, o średnicy, która pozwala na przepływ gazów spalinowych. Ale równocześnie, zatrzymuje cząsteczki sadzy. W jaki sposób filtr cząstek stałych neutralizuje cząsteczki sadzy i popiołu? W trakcie jazdy z większą prędkością temperatura spalin bardzo mocno wzrasta, dochodząc nawet do 600 st. C. Tak wysoka temperatura wystarczy, aby wypalić zalegające w kanalikach cząsteczki sadzy.

A jeśli nie wystarczy, komputer sterujący pracą silnika uruchamia wypalanie aktywne. W tym celu zwiększa obroty silnika i wtrysk paliwa.

Skoro wszystko tak pięknie zaprojektowano, dlaczego filtr cząstek stałych zapchał się w moim aucie?

W teorii wszystko wygląda idealnie. W praktyce, już nie.

Filtr cząstek stałych w Twoim aucie mógł zapchać się z wielu powodów. Oto przykładowe:

Twoim autem jeździsz często po mieście, na krótkich trasach. Temperatura spalin jest stale zbyt niska.

Nie stosujesz odpowiednich olejów silnikowych, niskopopiolowych, tak zwanych low saps.

Jeździsz agresywnie i agresywnie przyspieszasz.

Stan techniczny silnika w Twoim aucie jest niezbyt dobry. Powodem przyspieszonego zużycia (zapchania) filtra DPF może być uszkodzony układ wtryskowy (tzw. lejące wtryski), uszkodzone pierścienie zaworowe (w silniku spala się dużo oleju silnikowego), uszkodzona turbosprężarka, która przepuszcza olej do układu dolotowego (jest on potem spalany i przyspiesza zapchanie DPF), uszkodzone czujniki, które zaburzają właściwy dobór mieszanki paliwowo – powietrznej (auto jeździ ciągle na bogatej mieszance).

Czy zapchany filtr cząstek stałych wpływa na wydajność silnika w moim aucie?

Tak. Zapchany filtr cząstek stałych uniemożliwia odprowadzanie spalin z kolektora wydechowego. Spaliny z trudem opuszczają filtr DPF, a ich ciśnienie pomiędzy kolektorem wydechowym a filtrem DPF bardzo mocno wzrasta.

Mniejsza wydajność odprowadzania spalin to natychmiastowa utrata mocy i słabsza reakcja na pedał gazu.

Zablokowanie filtra cząstek stałych jest wykrywane przez czujnik różnicy ciśnień. W sytuacji wykrycia zablokowania filtra, komputer sterujący pracą jednostki napędowej wprowadza silnik w stan awaryjny (zapalony check engine). Co to oznacza? Zmniejszoną moc i wyższe spalanie.

Wysokie ciśnienie gazów wydechowych w kolektorze wydechowym może doprowadzić do uszkodzenia zaworu EGR (jeśli występuje w danym aucie) i uszkodzenia silnika. Jeśli ciśnienie zostanie wykryte wcześniej przez czujniki, komputer sterujący pracą jednostki napędowej może zablokować uruchomienie jednostki napędowej.

Zbyt wysoka temperatura gazów spalinowych, spowodowana zapchaniem filtra DPF, może spowodować uszkodzenie turbosprężarki. Praca turbiny w bardzo wysokiej temperaturze (turbina nie ma chłodzenia) powoduje koksowanie oleju silnikowego w jej wnętrzu.

Jak widać, zapchany DPF może zdecydowanie obniżyć moc silnika, a nawet uniemożliwić korzystanie z niego. Warto wiedzieć, że zapchany filtr cząstek stałych może doprowadzić do całkowitego zniszczenia jednostki napędowej. I to nie tylko na skutek zwiększania się temperatury gazów wydechowych. Jeśli filtr jest zapchany, komputer sterujący pracą silnika uruchamia wypalanie aktywne, co wiąże się ze zwiększeniem wtrysku paliwa. Niespalone paliwo z tego procesu może rozrzedzić olej silnikowy, doprowadzić do utraty właściwości ochronnych przez olej, a na koniec do zatarcia jednostki napędowej.

Zapchany filtr cząstek stałych – jakie rozwiązanie?

Kierowca auta z zablokowanym DPF ma do wyboru trzy rozwiązania:

Wyjazd poza miasto i przejechanie po trasie kilkudziesięciu kilometrów, z prędkością powyżej 70 km/h. W przypadkach lekkiego zapchania DPF to zazwyczaj pomaga.

Zakup nowego filtra DPF. Jest to bardzo drogie. Nowy filtr może kosztować kilkanaście tys. zł.

Regenerację filtra DPF, która przywraca do 99 procent sprawności. Najskuteczniejsza jest metoda hydrodynamiczna. Stosuje się też wypalanie w piecu indukcyjnym.

Rozwiązania polegającego na wycięciu filtra DPF w ogóle nie bierzemy pod uwagę. Jest ono zabronione przez prawo i karane wysokim mandatem.

Uratowany filtr DPF w aucie, które ciągle jeździło po mieście

Jednym z najczęstszych powodów zapchania filtrów DPF jest ciągła jazda autem na krótkich trasach. Czyli typowa eksploatacja miejska. Silnik nie może osiągnąć temperatury roboczej, a po przejechaniu 2 kilometrów jest wyłączany. Zbyt niska temperatura spalin nie pozwala na wypalenie gromadzącej się w DPF sadzy. I tak filtr się zapycha.

Do naszej siedziby w Namysłowie zgłosił się właściciel 6 – letniego diesla, z filtrem DPF. Pomimo bardzo młodego wieku auta (jak na polskie warunki) i bardzo małego przebiegu (54 tys. km) filtr DPF uległ całkowitemu zapchaniu. Co było powodem? Auto salonowe, cały czas w rękach pierwszego właściciela, służyło tylko do przejazdów na krótkich trasach po mieście.

Pomogła regeneracja DPF w Namysłowie, w naszej firmie. Po demontażu filtra DPF z układu wydechowego, zastosowaliśmy metodę hydrodynamiczną. Filtr odzyskał 99,9 proc. pierwotnego stanu. Czyli – był praktycznie jak nowy.

Teraz właściciel auta pamięta o tym, aby raz na tydzień wyjechać poza miasto i przejechać co najmniej 20 km po trasie, z prędkością powyżej 70 km/h.

Sprowadzone auto z zapchanym DPF – po regeneracji filtr jest jak nowy

Do naszej filii w Oleśnicy zgłosił się nabywca używanego, 14 letniego diesla, sprowadzonego z Belgii. Auto miało ponad 300 tys. km przebiegu i pomimo świetnego wyglądu zewnętrznego, było w paskudnym stanie technicznym. Jednym z problemów był całkowicie zapchany filtr DPF.

Regeneracja DPF w Oleśnicy, w naszej firmie, przywróciła 98 proc. sprawności początkowej DPF. Na szczęście nie był on w żaden sposób uszkodzony.

Co ważne, wykryliśmy także przyczynę zapchania DPF. Był nią uszkodzony układ wtryskowy, a także turbina przepuszczająca olej. Nowego właściciela samochodu czekała jeszcze regeneracja wtryskiwaczy, regeneracja turbiny i wymiana kilku uszkodzonych elementów. Po zakupie części w naszej firmie i ich montażu, diesel zyskał nowe życie.

Jeśli filtr cząstek stałych zapchał się w Twoim aucie – nie czekaj na kolejne uszkodzenia. Nie ryzykuj. Nie musisz kupować nowego filtra. Regeneracja w naszej firmie przywróci mu sprawność, jeśli nie jest wykruszony, ani uszkodzony mechanicznie. Zapraszamy na regenerację DPF do Oleśnicy i do Namysłowa.