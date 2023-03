Co to jest agregat prądotwórczy?

Nie wiesz, czy agregat prądotwórczy Ci się przyda? Dowiedz się, co to jest agregat prądotwórczy i dlaczego warto, abyś go kupił. Agregat prądotwórczy to urządzenie, które zapewni Ci prąd w miejscach, gdzie nie jest dostępna sieć elektryczna oraz w przypadku awarii takiej sieci, w miejscach, w których z prądu korzystasz.

Jak działa agregat prądotwórczy?

Generator prądotwórczy to urządzenie, które służy do zamiany energii mechanicznej na elektryczną. Agregat składa się z kilku podstawowych części, którymi są silnik spalinowy, prądnica synchroniczna oraz rozdzielnica elektryczna. W zależności od modelu, mogą one zawierać szereg obwodów kontrolno-zabezpieczających oraz obudowę czy kółka do transportu. Silnik spalinowy, zużywając benzynę, obraca wirnikiem prądnicy. W wirniku umieszczone jest uzwojenie cewki. Dzięki obrotom powstaje zmienna siła elektromotoryczna, która z kolei powoduje wytworzenie prądu elektrycznego w uzwojeniu stojana, czyli nieruchomej części prądnicy. Na tej samej zasadzie działa alternator w samochodzie.

Najważniejsze parametry agregatów prądotwórczych

Do najważniejszych parametrów agregatów prądotwórczych należą takie rzeczy jak:

rodzaj generowanego napięcia agregat prądotwórczy jednofazowy – to urządzenie zapewnia prąd taki jak w domowym gniazdku 230 V; agregat prądotwórczy trójfazowy – ten typ wytwarza napięcie 400 V, służące do zasilania na przykład niektórych kuchenek czy narzędzi;

rodzaj paliwa do silnika spalinowego silnik benzynowy – dwusuwowy lub czterosuwowy; silnik na ropę (Diesel); silnik na gaz ziemny;

maksymalna moc ciągła prądu – to mocą z jaką może stale pracować agregat, suma mocy podłączanych do niego odbiorników powinna być o 20-30 procent niższa od niej;

stabilizacja napięcia – to bardzo ważne w przypadku zasilania urządzeń RTV czy komputerów, gdyż są one wrażliwe na zmiany napięcia i mogą przestać działać;

waga urządzenia – waga ma znaczenie, jeżeli potrzebujesz na przykład wozić agregat na działkę czy przenosić w dużym ogrodzie;

poziom generowanego hałasu – to ważne w wielu zastosowaniach, dobra obudowa może zredukować hałas do znacznie niższego poziomu;

sposób rozruchu – istotny element dla wielu osób. Może to być rozruch ręczny przez pociąganie za linkę lub elektryczny;

wielkość zbiornika na paliwo – od tego zależy jak często będziesz musieć dolewać paliwa do zbiornika, co może być w wielu sytuacjach uciążliwe.

Gdzie możesz wykorzystać agregat prądotwórczy?

Agregaty prądotwórcze mają bardzo wiele zastosowań. Najczęściej są spotykane na wszelkiego rodzaju budowach, gdzie służą do zasilania wszelkiego rodzaju narzędzi. Tutaj bardzo ważne jest ustalenie, jakim prądem są zasilane narzędzia, gdyż niektóre profesjonalne urządzenia mogą wymagać prądu trójfazowego. Hałas ma za to w tym przypadku mniejsze znaczenie. Jest on za to ważniejszy, gdy agregat służy do zasilania kasy fiskalnej i oświetlenia w stanowisku na bazarze. Podobnie jest, jeśli używasz go, na przykład, do zapewnienia sobie prądu w domku działkowym. Jeżeli chcesz go użyć jako rezerwowego zasilania dla całego Twojego domu, to pamiętaj o dużej mocy, choć i tak będziesz wtedy prawdopodobnie musiał ograniczyć liczbę uruchamianych w domu odbiorników prądu. Warto zwrócić uwagę również na posiadanie przez agregat wyjścia 12 V, którego można użyć do ładowania akumulatora lub zasilania urządzeń samochodowych.