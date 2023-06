Co pić, aby wspomóc naturalną detoksykację organizmu?

Wdychane powietrze, wypijana woda, spożywane pokarmy – każdy z tych czynników przyczynia się do przyswajania toksyn, czyli szkodliwych substancji chemicznych, a część z nich powstaje także w procesach metabolicznych. Organizm ludzki potrafi radzić sobie z zagrażającymi mu czynnikami, ale żeby proces ich usuwania mógł być wystarczająco efektywny, wszystkie odpowiedzialne za to układy muszą funkcjonować w sposób niezaburzony. W tym miejscu zaczyna się rola mikroelementów – witamin i minerałów. Codzienna dieta może nie zaspokoić wszystkich potrzeb w zakresie ich podaży. Na szczęście tutaj z pomocą przychodzą napoje witaminowe.

Niektóre problemy zdrowotne, z którymi zmaga się wiele osób, wynikają z nagromadzenia toksyn w organizmie. Niestety, życie w wielkich aglomeracjach, gdzie powietrze może być określane różnymi epitetami, ale z całą pewnością nie można o nim powiedzieć, że jest czyste, wystawia nas na ciężką próbę. Jeżeli doliczymy do tego niezdrową dietę (obfitującą w wysokoprzetworzoną żywność), używki, niewystarczający czas wypoczynku i funkcjonowanie w warunkach przewlekłego stresu, otrzymamy przepis na „toksyczną katastrofę”. Żeby oczyścić ustrój z metali ciężkich, szkodliwych produktów przemiany materii i innych substancji toksycznych, niektórzy stosują specjalną dietę. Należy jednak pamiętać, że natura wyposażyła nas w mechanizmy, które pozwalają naturalnie oczyścić ustrój z toksyn. Po naszej stronie leży tylko troska o to, by zapewnić im wszystko, czego potrzebują do prawidłowego funkcjonowania.

Rola wody w oczyszczaniu organizmu

Trzeba pamiętać, że toksyny, które przedostają się do organizmu, ulegają rozpuszczeniu w wodzie, a następnie są usuwane, m.in. wraz z oddawanym moczem. Należy zatem stanowczo stwierdzić, że kluczem do detoksykacji organizmu jest prawidłowe nawadnianie. Spożycie płynów na poziomie 2-2,5 l dziennie to absolutne minimum. W okresie upałów i wzmożonej aktywności fizycznej, objętość wypijanej wody należy zwiększyć nawet dwukrotnie.

Nie tylko woda, ale także witaminy

O ile woda to kluczowy czynnik detoksykacyjny, to nie można zapomnieć o udziale witamin i minerałów w tym procesie. Za oczyszczanie organizmu z toksyn odpowiadają wszystkie mikroelementy o właściwościach antyoksydacyjnych. W tym miejscu należy wskazać przede wszystkim na witaminę C, A i E. Niebagatelne znaczenie w tym procesie ma też wapń.

