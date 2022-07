By marzenie z dzieciństwa nie stało się koszmarem dorosłości, czyli wybieramy kampera

Dawno temu większość z nas marzyła o domku na drzewie. Niewiele osób jednak miało wystarczająco szczęścia, aby ta fantazja stała się rzeczywistością. Nic dziwnego, że w dorosłym życiu szukamy pewnego rodzaju odpowiednika. Często bywa, że jest nim kamper. Nie ma przecież nic lepszego dla ludzi ciekawych świata i żądnych przygody z dala od tłumów.

Taki zakup jednak nie należy do łatwych, bo pojazd, który chcemy upolować ma spełniać o wiele więcej oczekiwań, niż zwykła osobówka. Jak wybrać dom na kółkach i na co uważać? Spróbujemy Wam podpowiedzieć.

Dla kogo i po co

Z kamperem jest podobnie jak z pierwszym samochodem- wybór jest trudny, a emocje na początku przysłaniają rozsądek, a nawet bankowe saldo. W tej sytuacji trzeba jednak zejść na ziemię i mierzyć siły na zamiary, a przynajmniej... dobrze policzyć kasę do wydania. Jedno jest pewne- nie warto inwestować w nowe i drogie modele. Jeśli nie jesteś milionerem to w przypadku kamperów samochody używane Kędzierzyn Koźle będą najlepszym rozwiązaniem. Ma na to wpływ również pandemia, która mocno poturbowała rynek motoryzacyjny. To przez gigantyczne ograniczenia w przemieszczaniu się. Chodzi nie tylko o podróżowanie, ale także o transport. Produkcja kamperów wyhamowała, bo trudno było z nich swobodnie korzystać oraz je bez większego trudu naprawiać. To przez brak części, które w większości pochodzą z fabryk dotkniętych kryzysem. Zapotrzebowanie na osobówki było, jest i będzie nieporównywalnie większe. Nic więc dziwnego, że to na nich skupiona jest uwaga oraz dostawy niezbędnych podzespołów. Jak się domyślacie, kosztem m.in. kamperów.

Wróciła normalność, a z nią klienci pragnący mieć własny dom na kółkach. Najważniejsze jednak, aby do zakupu podejść ostrożnie i wypunktować ważne rzeczy. Chodzi o to czy zamierzasz podróżować na co dzień, czy tylko sezonowo oraz o liczbę miejsc do spania.

Kolejną ważną sprawą jest rodzaj pojazdu. Możecie zdecydować się na Kampera Alkowę, typu Półintegra, Integra, Van, czy California. Kampery vany reprezentuje XGO X-Van 5, alkowy – Sunlight A 70, półintegry – Forster T 599 HBW, a integry – Etrusco I 6900 SB. Tego typu samochody używane znajdziecie na stronie tanieautka.pl

Studnia bez dna

Kupno kampera nie bez powodu porównuje się do kupna mieszkania. Z tą różnicą, że remont za kilka, czy kilkanaście tysięcy złotych w mieszkaniu jest widoczny, a w kamperze nie zawsze. Uważajcie, aby nie skończyło się jak z mieszkaniami z okresu PRLu, czyli „da się w nich przetrwać, ale nie chce się w nich żyć”. Podejrzanie niskie ceny odpadają na wstępie, bo bardziej prawdopodobne, że obecny właściciel auta nie chce sprzedać, lecz się go pozbyć. Powodów może być sporo.

Śliwki robaczywki

Jeśli nie jesteś „złotą rączką” to nie oszczędzaj. Niewiele jest serwisów specjalizujących się w naprawach domów na kółkach. Dla mechaników to niewdzięczna i żmudna robota, więc nie zdziw się, że gdy trafisz na wyjątkowo zły egzemplarz to o pomoc będzie trudno. Podpowiemy jednak na co uważać. Po pierwsze: wilgoć. Wystarczy ją poczuć, a widoczna pleśń, czy grzyby to znak, że nie warto tracić czasu na oglądanie czegoś więcej. Równie istotne jest sprawdzenie, czy samochód może w pełni bezpiecznie się poruszać. Bądźcie wyczuleni na ukryte usterki. Unikniecie ich sięgając po modele popularne, a tym samym łatwe do serwisowania.