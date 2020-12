Brudne ściany domu? Warto zlecić mycie elewacji

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Na ścianach budynków osadzają się różne zanieczyszczenia. W takim przypadku nie trzeba malować ich na nowo – alternatywa to skorzystanie z mycia elewacji, które pozwala na usunięcie zabrudzeń, by ściany znów wyglądały jak nowe.

Dlaczego ściany domu są brudne?

Do zabrudzenia ścian domu dochodzi na skutek różnych zanieczyszczeń, z którymi stykają się one każdego dnia. Zdarza się, że już po paru miesiącach od pomalowania elewacji wygląda ona nieładnie. Problemem są przede wszystkim zanieczyszczenia powstałe na skutek błota oraz brudnej wody – widoczne są one w niższych warstwach elewacji. Także poważnym wyzwaniem są plamy ze smogu – czarne zacieki z rakotwórczych pyłów, które pojawiają się w sezonie grzewczym. Ponadto na ścianach może rozwijać się pleśń, grzyb, glony – dotyczy to głównie budynków położonych przy lasach, jeziorach, ale również ścian stale zacienionych, w wilgotnych miejscach.

Jak myje się elewację budynku?

Do mycia elewacji budynku stosowane są różnego rodzaju urządzenia, które pozwalają na szybkie i skuteczne oderwanie ze ścian zabrudzeń osadzających się na nich latami.

Metody mycia elewacji budynków:

mycie z użyciem szczotek – ręczne mycie prowadzone za pomocą szczotek z twardym włosiem oraz detergentów

mycie z użyciem szczotek obrotowych, rotacyjnych – to specjalne myjki wyposażone w obracające się szczotki, z doprowadzoną wodą, aby skutecznie zmywać zanieczyszczenia

mycie myjką ciśnieniową – w tym przypadku stosowana jest woda natryskiwana pod bardzo wysokim ciśnieniem, która dobrze usuwa zanieczyszczenia także na chropowatych ścianach

Dobór odpowiedniej metody mycia ścian zależny jest głównie od ich typu, a także od rodzaju zanieczyszczenia. W przypadku niektórych typów zanieczyszczeń konieczne może być zastosowanie dodatkowych środków, na przykład przy graffiti.

Warto zlecić mycie elewacji profesjonalnej firmie

Chociaż mycie elewacji można wykonać we własnym zakresie, warto wskazać, że nie każdy ma na to czas lub nie dysponuje odpowiednim sprzętem. W takim przypadku można skorzystać z usług firm oferujących usługi typu mycie elewacji Gliwice to jedno z tych miast, gdzie także są one dostępne. Firmy zajmujące się myciem elewacji dysponują profesjonalnym sprzętem, a także mają doświadczenie w tego typu pracach, dlatego mogą one postępować szybko i sprawnie. W przypadku mycia elewacji na wyższych piętrach mogą one również zadbać o właściwe zabezpieczenie – za pomocą rusztowań, zwyżek, z użyciem sprzętu alpinistycznego. Z ofertami i adresami firm wykonujących usługi mycia elewacji można zapoznać się w sieci.