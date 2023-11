Black Weeks w salonach KODANO Optyk! Otwórz oczy na mega okazje!

Jesień to doskonały moment, aby zadbać o wzrok i podkreślić swój indywidualny styl przy pomocy najmodniejszych okularów. Black Weeks trwający w salonach KODANO Optyk to idealna okazja do znalezienia atrakcyjnych ofert i promocji, a jedna z nich z pewnością przyciągnie uwagę wszystkich łowców okazji!

Tylko do 2.12 w salonach KODANO Optyk trwa wyjątkowa promocja - WSZYSTKIE oprawki okularowe za 1 zł. Jedynym warunkiem skorzystania z oferty jest zakup kompletnych okularów korekcyjnych (oprawki oraz soczewki okularowe).

Warto podkreślić, że oprawki okularowe to ważny element stylizacji. KODANO Optyk, zdając sobie z tego sprawę, umożliwia klientom wybór spośród różnorodnych modeli i kształtów, dostosowując się do najnowszych trendów mody okularowej. Niezależnie od tego czy dopiero zamierzasz rozpocząć swoją przygodę z okularami, czy też zastanawiasz się nad zmianą dotychczasowego modelu i odświeżeniem wizerunku, promocja ,,WSZYSTKIE oprawki okularowe za 1 zł" to szansa na zakup nowych, wymarzonych okularów w atrakcyjnej cenie!

Dodatkowo, przy zakupie okularów, profesjonalne badanie wzroku jest wliczone w cenę! To niepowtarzalna okazja, aby zadbać o swoje oczy bez obciążenia portfela.

Salony KODANO Optyk na Śląsku znajdziesz w poniższych lokalizacjach:

KATOWICE:

SOSNOWIEC:

KODANO Optyk, Auchan Sosnowiec, tel. 533 240 121

DĄBROWA GÓRNICZA:

KODANO Optyk, CH Pogoria, tel. 534 759 593

GLIWICE:

KODANO Optyk, CH Forum, tel. 536 470 598



Jesień to magiczny czas pełen pięknych barw, będących prawdziwą ucztą dla oczu, ale jest to również okres, w którym nasz wzrok potrzebuje szczególnej uwagi. Deszczowa aura, krótsze dni oraz przebywanie w ogrzewanych pomieszczeniach – to wszystko wiąże się z dłuższym czasem spędzanym przy sztucznym oświetleniu i ma negatywny wpływ na kondycję naszego wzroku.

Dlatego pojawia się pytanie. Jak w erze powszechnego korzystania z ekranów komputerów, smartfonów i innych urządzeń elektronicznych, zadbać o wzrok jesienią, aby uniknąć coraz częściej występującego zjawiska krótkowzroczności? Poniżej przedstawiamy kilka rad, które warto zastosować w trosce o komfort naszego widzenia.

Regularne badania wzroku: Regularne kontrole wzroku pozwalają na wczesne wykrywanie problemów wzrokowych, w tym krótkowzroczności. Jesień to doskonały czas, aby sprawdzić stan swojego wzroku i dopasować odpowiednią metodę korekcji. Dla osób z krótkowzrocznością ważne jest noszenie odpowiednich okularów korekcyjnych, ponieważ zapobiega to pogłębianiu się wady wzroku oraz poprawia komfort widzenia. Odpowiednie oświetlenie: W miarę możliwości korzystajmy z naturalnego światła. Wczesne poranki są idealne do naładowania oczu naturalnym światłem słonecznym, a w jesienne wieczory, ważne jest korzystanie z odpowiedniego oświetlenia. W mieszkaniach i biurach dbaj o odpowiednie oświetlenie sztuczne i unikaj ostrych kontrastów światła. Warto również zaopatrzyć się w okulary korekcyjne z powłoką Blue Blocker, która neutralizuje szkodliwe światło niebieskie emitowane przez różnego rodzaju urządzenia elektroniczne, a także promienie słoneczne. Ochrona przed warunkami atmosferycznymi: Noszenie okularów przeciwsłonecznych nawet w pochmurne dni może pomóc w ochronie oczu przed promieniowaniem UV. W przypadku silnego wiatru lub deszczu, warto zabezpieczyć oczy przed zanieczyszczeniami atmosferycznymi. Właściwa dieta: Pamiętajmy o diecie bogatej w składniki odżywcze korzystne dla wzroku, takie jak witamina A, C, E, luteina i zeaksantyna. Warzywa liściaste, marchewki, brokuły i owoce cytrusowe to tylko kilka przykładów produktów, które warto uwzględnić w codziennym menu.

Już dziś skorzystaj z promocji "WSZYSTKIE oprawki okularowe za 1 z" w salonach KODANO Optyk!