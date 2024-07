Bezpieczeństwo żywności – rola DDD w procesie produkcyjnym

Mówi się, że jesteś tym, co jesz, więc nic dziwnego, że wiele osób przywiązuje dużą uwagę do tego, co znajduje się na ich talerzach. Z drugiej jednak strony zewsząd docierają mniej i bardziej niepokojące informacje o jakości żywności, co sprawia, że ten temat staje się jeszcze gorętszy.

A przecież bezpieczeństwo żywności jest istotne dla zapewnienia zdrowia całej społeczności, co regulują chociażby ustawy. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 roku określa m.in. procedury niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości żywności, która trafia do sprzedaży. I w tym kontekście rola DDD w procesach produkcyjnych jest niezwykle istotna. Co to jednak oznacza w praktyce? Sprawdźmy to!

SPIS TREŚCI:

Dezynfekcja w przemyśle spożywczym i jego rola Kultura bezpieczeństwa żywności Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

W SKRÓCIE:

Przemysł spożywczy musi spełnić szereg przepisów i norm, aby móc wypuścić na rynek bezpieczną i jakościową żywność.

Firmy DDD oferują usługi, które pozwalają sprostać prawnym wymogom produkcji żywności.

Współczesne metody DDD, jeśli są wykonywane prawidłowo i przeprowadzana przez doświadczony personel, są całkowicie bezpieczne dla produktów żywnościowych.

Dezynfekcja w przemyśle spożywczym i jego rola

Hasło DDD budzi pewne skojarzenia, jednak współczesne systemy bezpieczeństwa żywności są całkowicie bezpieczne i regulowane przepisami. Dezynsekcja, dezynfekcja czy deratyzacja odgrywają więc istotną rolę w procesie produkcyjnym, pomagając m.in. w utrzymaniu odpowiednio wysokich standardów higienicznych.

DDD przede wszystkim zapobiega zanieczyszczaniu zbiorów przez różnego rodzaju szkodniki – od owadów po większe gryzonie, które mogą przenosić niebezpieczne dla ludzi bakterie, wirusy czy patogeny. DDD pozwala wyeliminować takie szkodniki z magazynów czy hal produkcyjnych, co przekłada się na wyższą jakość samej produkcji.

Istota takich działań wzrasta w przypadku produkcji żywności wysokiego ryzyka, a za takie można uznać np. mięso czy produkty mleczne, a także gotowe dania. Wdrożenie skutecznych programów DDD jest zatem niezbędne dla każdego zakładu produkcyjnego żywności, nie tylko po to, aby spełnić wymogi prawne, ale przede wszystkim po to, aby zapewnić bezpieczeństwo i jakość produkowanej żywności.

Kultura bezpieczeństwa żywności

Jakość i bezpieczeństwo żywności określają nie tylko normy prawne, ale również wartości i przekonania wspólne dla nas wszystkich. Współczesne zrozumienie jest zdecydowanie większe niż to, które obowiązywało jeszcze kilkadziesiąt, a nawet kilkanaście lat temu.

Rośnie świadomość osób, nie tylko konsumentów, ale również ludzi zaangażowanych w produkcję żywności, co skutkuje lepszą dbałością o procesy w przemyśle. Łatwo to zauważyć chociażby poprzez komunikację na linii producent-klient.

Firmy coraz otwarciej informują o swoich praktykach produkcyjnych, stawiając na transparentność w tym zakresie, co pozwala na budowanie zaufania. Zaufanie jednak łatwo stracić, dlatego marki dbają o to, aby systemy bezpieczeństwa żywności były na jak najwyższym poziomie, a wszelkie nieprawidłowości są natychmiast wyłapywane.

Ponadto, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na produkty wysokiej jakości, przedsiębiorstwa inwestują w nowe technologie i metody produkcji, które minimalizują ryzyko zanieczyszczenia i poprawiają ogólną jakość żywności w naszym kraju.

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Bezpieczeństwo żywności w Polsce jest często poświadczane różnymi certyfikatami, który jest najlepszym dowodem, że zarówno systemy produkcyjne, jak i produkt końcowy spełniają krajowe i europejskie normy.

Taka certyfikacja jest przeprowadzana przez zewnętrzne organy i obejmuje wiele kwestii, w tym m.in. sposób dezynfekcji i dezynsekcji. Do najpopularniejszych standardów certyfikacji żywności należą:

ISO 22000 , które dotyczy opakowań i transportu żywności,

, które dotyczy opakowań i transportu żywności, BRC (Globalny Standard Bezpieczeństwa Żywności) , czyli międzynarodowy standard dla bezpieczeństwa żywności,

, czyli międzynarodowy standard dla bezpieczeństwa żywności, IFS (International Featured Standards) , czyli kolejny międzykrajowy system oceny bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym,

, czyli kolejny międzykrajowy system oceny bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym, Fair Trade , czyli certyfikat, który promuje mniejszych producentów żywności i ułatwia im obecność na rynku.

, czyli certyfikat, który promuje mniejszych producentów żywności i ułatwia im obecność na rynku. MSC/ASC dla produktów rybnych.

Oczywiście, przykłady można mnożyć, ale już tych kilka pokazuje, jak dużą uwagę przywiązuje się do jakości tego, co finalnie ma trafić na nasz rynek.