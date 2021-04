Banery statyczne - jakie powinny być, aby okazały się skuteczne?

zawierać chwytliwy slogan - baner to nie tylko grafika i tło. To także tekst, który ma na celu namówić do kliknięcia. Co jednak najważniejsze, musi też zachęcić do zapoznania się z treścią strony lub ofertą firmy, do której się odnosi. W dzisiejszych czasach stawia się tu przede wszystkim na bycie nienachalnym. W związku z tym lepiej jest zastosować sprytną grę słów aniżeli hasła nawołujące do klikania. Źle dobrany slogan wywoła efekt odwrotny do zamierzonego - dzisiejsi odbiorcy są pod tym względem bardzo wybredni, dlatego też tę kwestię trzeba dokładnie przemyśleć;