Artykuły ogrodnicze - jakie z nich wybrać, aby odświeżyć ogród po zimie?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Zima już za nami, pora więc przygotować się na powitanie wiosny! Aby nasz ogród prezentował się nienagannie oraz zachwycał zielenią, należy wykonać kilka drobnych, ale niezwykle ważnych czynności. Wszelkie potrzebne informacje o tym, o czym należy pamiętać wczesną wiosną podczas pielęgnacji ogrodu, czekają w poniższym artykule.

Resztki po zimie

Trawnik jest wizytówką całego ogrodu i to od niego warto rozpocząć zabiegi pielęgnacyjne. Kiedy nadchodzą cieplejsze dni, trawa wyłania się spod warstwy śniegu i wtedy naszym oczom zazwyczaj ukazują się przypadkowe śmieci, które akurat nagromadziły się podczas ostatnich miesięcy. Przy pomocy grabi usuniemy zbędne liście oraz drobne papierki. W tym celu zaopatrzmy się w grabie z odpowiednią końcówką, które delikatnie będą wygrzebywać niechciane śmieci, nie uszkadzając przy tym trawnika. Najlepsze będą te z wieloma płaskimi zębami. Wiele przydatnych artykułów ogrodniczych, w tym wspomniane grabie, znaleźć można w hurtowni budowlanej http://narmal.pl/ w Sosnowcu.

Zieleń zieleni nierówna

Nasz trawnik może być zielony lub bardzo zielony. Jak wiadomo, nie każda zieleń zachwyca równie mocno. Aby móc cieszyć się zdrowym wyglądem trawnika, należy przeprowadzić zabieg aeracji – czyli napowietrzania gleby. W celu ułatwienia sobie zadania powinniśmy zainwestować w aerator, który pozwoli na sprawne wykonanie tej operacji. Aerator jest narzędziem, które spulchnia glebę, doprowadzając do jej krzewienia się i napowietrzania. Rozluźniając podłoże, wpływamy na jego zdolności regeneracyjne. Nieco żmudniejszą pracę, ale o podobnym efekcie, wykonamy przy pomocy grabi.

Nie tylko trawnik

W naszym ogrodzie znajdują się także byliny i drzewka, a początek wiosny to idealny moment, aby zadbać o ich odpowiednie przycięcie. Nie obawiając się już większych przymrozków, możemy śmiało przystąpić do przycinania drzewek oraz przygotowywania gałęzi do przeszczepienia. Do tego typu zadań wykorzystuje się sekator, za pomocą którego można naciąć gałąź w odpowiednim miejscu. Dobór sekatora zależy od grubości gałęzi, które chcemy przyciąć.

Z kolei ci, którzy ogród traktują również jako miejsce do relaksu, wyposażają go w ławeczkę lub nawet cały zestaw mebli ogrodowych. Chcąc uzyskać zadowalający efekt takiego kącika do wypoczynku, powinniśmy pamiętać o przeprowadzeniu impregnacji mebli ogrodowych, chroniąc je tym samym przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Pielęgnacja ogrodu wiosną wymaga sporego nakładu czasu i pracy, jednak w hurtowniach budowlanych znajdziemy narzędzia i artykuły ogrodnicze, które nam tę pracę odpowiednio ułatwią i przyspieszą. Wymienione czynności stanowią jedynie bazę wszystkich obowiązków pielęgnacyjnych, a ich ilość zależy od tego, co znajduje się w naszym ogrodzie. Oprócz wspomnianych narzędzi takich jak: aerator, grabie czy sekator, przydatne będą również nawozy czy ziemia uniwersalna. Kwiecień to czas sadzenia i nawożenia roślin, by wzmocnić je na kolejne miesiące.