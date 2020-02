Ampułki do mezoterapii bezigłowej - wybierz profesjonalną pielęgnację!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Nieestetyczne zmiany na skórze wywołują nie tylko złe samopoczucie u ich właściciela, ale często również spadek samooceny. Wiele osób nie potrafi się pogodzić z ich pojawieniem i rozpoczyna starania o powrót do dawnego wyglądu. Doskonale rozumieją ten stan rzeczy osoby związane z kosmetologią. Wiedzą, że z większością problemów skórnych można sobie poradzić. Trzeba jednak wiedzieć jak tego dokonać.

Krok pierwszy: innowacyjny zabieg - mezoterapia bezigłowa

Pierwszym krokiem w pielęgnacji powinna być wizyta w sprawdzonym salonie kosmetycznym. To właśnie tam zostanie dokładnie przebadana skóra i ustalony plan jej regeneracji. Doświadczona specjalistka potrafi wychwycić problem i przewidzieć jaki zabieg będzie w stanie najlepiej sobie z nim poradzić. Bardzo często proponowanym zabiegiem jest mezoterapia bezigłowa. Ma ona bowiem jedno bardzo ważne zadanie, a mianowicie stworzenie warunków do lepszego przenikania kosmetyków w głąb skóry. Cel ten uzyskiwany jest dzięki zjawiskom fizycznym zachodzącym w komórkach skóry. Specjalne urządzenie, którym dysponuje kosmetyczka wytwarza prąd elektryczny o częstotliwości radiowej. Dzięki temu w skórze otwierają się kanały hydrofilowe, które znajdują się w błonach komórkowych. Właśnie to sprawia, że aplikowany kosmetyk może przedostać się w głębokie warstwy skóry.

Krok drugi: Ampułki do mezoterapii bezigłowej