Alimenty na rzecz byłego małżonka – sprawdź dlaczego adwokat rodzinny jest niezbędny

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada na nas wiele obowiązków, na które szczególną uwagę zwracamy zwłaszcza przy sprawach sądowych. Jedną z kwestii przysparzającą wielu problemów są sprawy alimentacyjne. Choć z pozoru alimenty kojarzą się tylko i wyłącznie z dziećmi to polskie prawa nakłada ten obowiązek również na małżonków. W niniejszym artykule omówimy nieco szerzej jak wygląda ze strony prawnej płacenie alimentów na rzecz byłego małżonka. Czytaj dalej!

Zgodnie z definicją alimenty są to inaczej mówiąc świadczenia pieniężne przysługujące osobie, która nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. Innymi słowy mówiąc jest to pewnego rodzaju wsparcie finansowe przysługujące nie tylko dzieciom ale także byłemu małżonkowi np. po rozwodzie. Najpierw wyjaśnijmy dokładnie kwestie związaną z tym kiedy dokładnie małżonkowi przysługuje prawo do alimentów. Zgodnie z prawnymi wytycznymi były małżonek może ubiegać się o alimenty, gdy w konsekwencji zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego nie ma on wystarczających środków finansowych, bądź jego sytuacja materialna uległa znacznemu pogorszeniu, a tym samym ma trudności z utrzymaniem się. Musisz mieć na uwadze, że sprawa o alimenty wygląda nieco inaczej w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie. Rozpatrzmy najpierw rozwód z orzekaniem o winie. Obowiązek alimentacyjny na jednego z małżonków nakłady jest na czas nieokreślony. Zostaje on przerwany tylko w sytuacji kiedy małżonek na rzecz, którego są płacone alimenty wejdzie w inny związek małżeński.

Drugą sytuacją jest rozwód bez orzekania o winie. Obowiązek alimentacyjny przyznawany jest tylko i wyłącznie wtedy, gdy małżonek znajdzie się w tzw. niedostatku. W odróżnieniu od rozwodu z orzekaniem o winie płacenie alimentów trwa tylko przez 5 lat ale może zostać przerwany wcześniej w momencie zawarcia związku małżeńskiego. Oczywiście musisz mieć na uwadze, że samo uzyskanie alimentów nie należy do najłatwiejszych. Konieczne jest dokładne wykazanie, że rozwód wpłynął na pogorszenie sytuacji materialnej. Dodatkowo bardzo często przyznawana kwota jest zaniżana.