70% rabatu na WSZYSTKIE oprawki w KODANO Optyk!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Tylko do 31 października w salonach KODANO Optyk trwa WYPRZEDAŻ: aż 70% rabatu na wszystkie oprawki korekcyjne oraz 30% rabatu na okulary przeciwsłoneczne. Nie czekaj i zacznij podziwiać kolory jesieni w nowych okularach!

JEDEN SALON w Sosnowcu i 20 w całej Polsce.

W stolicy Zagłębia salon KODANO Optyk zlokalizowany jest w:

K ODANO Optyk, Auchan Sosnowiec, ul. Zuzanny 20, tel. 533 240 121

Przed nami długie, jesienne wieczory, często spędzane przed ekranem telewizora czy z ulubioną książką. Do tego praca w nieodpowiednio oświetlonym pomieszczeniu oraz wielogodzinne korzystanie z urządzeń elektronicznych i wpatrywanie się w ekran komputera czy smartfona. To wszystko może wywoływać lub pogłębiać istniejącą już wadę wzroku. Dlatego tak ważne jest zadbanie o najwyższy poziom ochrony naszych oczu i regularne badanie wzroku.

Spieszymy z informacją, że w każdym salonie KODANO Optyk można wykonać badanie wzroku, które jest wliczone w cenę okularów, a więc to najlepszy moment żeby zadbać o swoje oczy. Jesień to również idealny czas aby zmienić swój wizerunek za pomocą nowych okularów. W salonach KODANO Optyk trwa obecnie wyjątkowa promocja: ABSOLUTNIE WSZYSTKIE OPRAWKI KOREKCYJNE można kupić aż 70% taniej, a na okulary przeciwsłoneczne obowiązuje 30% rabatu! Można wybierać spośród światowych marek, takich jak Ray-Ban, Emporio Armani, Loretto, Dolce&Gabbana i wielu innych! Jedynym warunkiem skorzystania z promocji jest zakup pełnych okularów korekcyjnych (oprawka + 2 soczewki okularowe). Oferta obowiązuje tylko do 31 października, więc warto się pospieszyć!

KODANO Optyk – polska firma, 100% polski kapitał

Salony KODANO Optyk należą do grupy Szkla.com S.A. – największego w Polsce sklepu internetowego z soczewkami kontaktowymi, której częścią jest także sklep internetowy z okularami Kodano.pl. Warto dodać, że grupa Szkla.com S.A. w całości powstała przy wykorzystaniu polskiego kapitału.

W całej Polsce jest aż 20 lokalizacji, w których możemy kupić okulary korekcyjne oraz przeciwsłoneczne znanych, światowych marek. Ponadto w salonach KODANO Optyk znajdziemy również akcesoria okularowe, zbadamy swój wzrok dzięki wykwalifikowanym optometrystom i refrakcjonistom oraz dobierzemy wymarzone oprawki pod okiem fachowych doradców klienta.