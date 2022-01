6 powodów, dla których warto wypocząć na Malediwach

Archipelag znajdujących się na Oceanie Indyjskim 1190 wysepek to ucieleśnienie marzeń o pobycie w raju. Jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi urzeka swoją urodą i coraz częściej gości też polskich turystów. Dlaczego warto tu przyjechać?

1. Widoki jak z pocztówki

Tu zobaczysz krajobrazy, znane dotąd z kolorowych widokówek i reklam. Przekonasz się, że takie bajkowe miejsca rzeczywiście istnieją i nie są dziełem grafików komputerowych! Szmaragdowa przejrzysta woda, jasne plaże, wielobarwne rafy koralowe i palmy kokosowe – żeby tego doświadczyć, wystarczy tylko opuścić domek na wodzie, który jest kolejną niesamowitą atrakcją. Zakwaterowanie w takim obiekcie oferuje np. biuro podróży Coral Travel gwarantując niezapomniane wrażenia i przygodę życia.

2. Cisza i spokój

Choć trudno to sobie wyobrazić, na Malediwach obowiązuje zakaz hałasu! Dodatkowo liczba turystów przebywających na wyspach jest limitowana. Czy można spodziewać się czegoś przyjemniejszego na wakacjach? Zamiast tłoków i głośnej muzyki zyskasz możliwość wsłuchania się w szum oceanu i spokojnego kontemplowania piękna tutejszej przyrody. Takie wczasy na pewno pozwolą naładować akumulatory i zapomnieć o całym świecie.

3. Podwodny klub i kosmiczna plaża

Malediwy to raj dla amatorów nurkowania, jednak nawet ci, którzy nie przepadają za tą aktywnością, również mogą zanurzyć się w oceanie, zupełnie się przy tym nie mocząc! Jest to możliwe dzięki otwartemu tuż przy wyspie Olhuveli podwodnemu klubowi, w którym przez szklane ściany można obserwować i poczuć magię oceanicznego świata. Kolejną niesamowitą atrakcją turystyczną, którą być może uda ci się tu zobaczyć, jest świecąca na niebiesko plaża przypominająca rozgwieżdżone nocne niebo lub sceny z filmów science fiction. Wbrew pozorom jest to spektakl, który przygotowała sama natura – przyczyną świetlnych szafirowych rozbłysków jest emitowanie światła przez pewien rodzaj planktonu, który w ten sposób reaguje na ruch wody.

4. Wspaniała alternatywa dla polskiej zimy

W czasie, gdy w naszym kraju jest szaro i zimno, niejeden z nas marzy o wypoczynku w promieniach słońca nad brzegiem oceanu. Jeśli należysz do tych osób, wakacje na Malediwach z Coral Travel będą doskonałym pomysłem na spełnienie tego pragnienia. Najlepsze miesiące, w których warto tu przyjechać, to te pomiędzy listopadem a kwietniem. O tej porze jest słonecznie, sucho i ciepło. Prawdziwe rajskie lato wtedy, gdy w naszym kraju pogoda nas nie rozpieszcza.

5. Jedne z najpiękniejszych raf koralowych na świecie

Malediwy są bardzo chętnie odwiedzane przez wielbicieli raf koralowych i podwodnego świata. Tutejsze rafy często wymieniane są wśród najpiękniejszych tego typu miejsc na całym świecie. Można tu nurkować zarówno z łodzi, jak i prosto z plaży, a wśród największych atrakcji znajdują zatopione wraki, podwodne jaskinie, różnobarwne korale oraz cała gama morskich zwierząt takich jak dostojne płaszczki, majestatyczne żółwie, czy zwinne rekiny rafowe.

6. Doskonała baza turystyczna

Malediwy to kraj żyjący głównie z turystyki, nie dziwi więc fakt, że tutejsze obiekty hotelowe reprezentują naprawdę wysoki poziom. Poza atrakcyjnym i nietuzinkowym zakwaterowaniem dysponują rozbudowanym zapleczem rekreacyjnym, oferując turystom cały przekrój sportów wodnych, relaksujące zabiegi SPA, masaże, a nawet kino lub jogę. W tym bajkowym świecie każdy ma szansę odnaleźć swój własny kawałek raju.