50% rabatu na wszystkie okulary korekcyjne w KODANO Optyk!

Teraz w salonie KODANO Optyk w Sosnowcu oraz w sklepie internetowym www.KODANO.pl można skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić kompletne okulary korekcyjne (oprawki + soczewki okularowe) aż 50% taniej!

Nie czekaj, przywitaj jesień w najmodniejszych okularach światowych marek!

Czas wakacyjnej beztroski dobiegł już końca i większość z nas wróciła do swoich codziennych obowiązków. Nadchodzące jesienne, chłodne dni nie pozostaną bez wpływu na nasze samopoczucie, ale również na zdrowie naszych oczu. Wcześnie zapadający zmierzch, a co za tym idzie - praca przy sztucznym oświetleniu, w ogrzewanych pomieszczeniach i dieta uboższa o sezonowe warzywa i owoce - to wszystko niestety nie pozostaje bez konsekwencji dla jakości naszego widzenia.

Z tego powodu warto poświęcić więcej uwagi naszym oczom, które w najbliższym czasie będą szczególnie narażone na wpływ niekorzystnych czynników. Bardzo ważną rolę odgrywa odpowiednia dla oczu dieta oraz regularne badania wzroku, które mogą zapobiec wielu poważnym schorzeniom oraz pogłębianiu istniejących wad wzroku.

Mamy dla Was dobrą wiadomość! W salonie KODANO Optyk, przy zakupie okularów korekcyjnych, badanie wzroku jest wliczone w cenę, a dodatkowo tylko do 2 października trwa promocja na kompletne okulary korekcyjne (oprawki + soczewki okularowe), które można kupić aż 50% taniej! Doradcy klienta w salonie KODANO Optyk chętnie pomogą dobrać, idealne do kształtu twarzy, oprawki oraz odpowiednie soczewki okularowe.

W Sosnowcu salon KODANO Optyk zlokalizowany jest w:

KODANO Optyk, Auchan Sosnowiec, ul. Zuzanny 20, tel. 533 240 121

Salon KODANO Optyk w Sosnowcu oferuje kilkaset modeli okularów, a zatem wybór jest ogromny i sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Można tam kupić okulary znanych marek takich jak: Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Moretti, Loretto i wiele innych.

KODANO Optyk – polska firma, 100% polski kapitał

Salony KODANO Optyk należą do grupy Szkla.com S.A. – największego w Polsce sklepu internetowego z soczewkami kontaktowymi, której częścią jest także sklep internetowy z okularami KODANO.pl. Warto dodać, że grupa Szkla.com S.A. w całości powstała przy wykorzystaniu polskiego kapitału.

W całej Polsce jest aż 38 lokalizacji salonów KODANO Optyk, w których możemy kupić okulary korekcyjne oraz przeciwsłoneczne, akcesoria okularowe, a także zbadać swój wzrok oraz dobrać wymarzone oprawki pod okiem fachowych doradców klienta.