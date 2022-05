3 pomysły na wakacje

Zbliżają się wakacje, ulubiony czas w roku. Kojarzą się ze słońcem, odpoczynkiem, ładowaniem baterii i spędzaniem dużo czasu na zewnątrz, ale przede wszystkim z urlopem! Niezależnie od tego, czy przerwę od pracy planujesz z przyjaciółmi, rodziną czy ukochaną osobą, poznaj trzy świetne wakacyjne kierunki, które skradną Twoje serce. Na co postawisz w tym roku – na tropikalną wyspę czy perełki Europy?

Sri Lanka – przygoda w dżungli

Sri Lanka to jedna z chętniej odwiedzanych wysp na Oceanie Indyjskim. Często nazywana „łzą Indii”, głównie ze względu na kształt (kropli łzy) i położenie (od południowej strony Indii), stanowi idealny kierunek na przygodowe wakacje lub bazę wypadową na Malediwy. Pogoda na Sri Lance jest zależna od dwóch monsunów, które nawiedzają wyspę kilka razy w roku. Wyróżnia się tu dwie pory roku, suchą i deszczową, jednak podróżowanie możliwe jest niemalże przez cały rok – dużo zależy od celu waszej wycieczki. Po Sri Lance można zrobić naprawdę ciekawy program samochodem (wynajmuje się auto terenowe z prywatnym kierowcą), który obejmuje największe atrakcje Cejlonu: Lwią Skałę, plantacje herbaty, parki narodowe i azjatyckie safari, kolonialne miejscowości i plaże. Sri Lanka (https://planetescape.pl/kraj/sri-lanka/) to także wdzięczne miejsce dla miłośników kultury – można tu znaleźć setki inspirujących świątyń, posągów Buddy i zabytków, zwłaszcza w mieście Kandy. Tak jak wspomnieliśmy, wyspa jest dobrą bazą wypadową na Malediwy, a z lotniska w Kolombo regularnie odlatują samoloty do Male – i to w atrakcyjnych cenach! Warto zapytać w ulubionym biurze podróży o możliwość połączenia tych dwóch krajów.

Wakacje w Grecji

Chociaż wakacje w Grecji to dość popularny kierunek wśród polskich turystów, zupełnie inaczej sprawa przedstawia się, kiedy podróżujecie na własną rękę lub z indywidualnym programem wycieczki. Najsłynniejsze wakacyjne greckie wyspy – Mykonos, Santorini, Kreta, Rodos czy Korfu, kryją butikowe i ekskluzywne hotele, projektowane w lokalnym stylu i gwarantujące ciszę i spokój. To idealne miejsce na romantyczną podróż poślubną lub świętowanie rocznicy związku! W Grecji (https://planetescape.pl/kraj/grecja/) zachwyca także zdrowa i soczysta kuchnia śródziemnomorska, obfitująca w świeże warzywa, jakościową oliwę, doskonałe sery i grillowane mięso, a do tego kieliszek orzeźwiającego wina. Którą z wysp polecamy na romantyczny wypad? Zdecydowanie Mykonos – znana jako „wyspa wiatrów” urzeka lokalną architekturą: białymi domkami budowanymi na skałach, z niebieskimi dachami, drzwiami i oknami. Na początku lat 30. ubiegłego wieku na Mykonos wakacje spędzali głównie artyści, szukając inspiracji w surowym krajobrazie i zabytkowych miejscach. Dzisiaj Mykonos tętni życiem, a poza typowymi wyspiarskimi atrakcjami, takimi jak zwiedzanie miasteczek, wypoczywanie na kamiennych plażach i pływaniem, można tu chodzić na spacery w urokliwe zakątki i do gajów oliwnych – to całkiem duża wyspa! Dobrym sposobem jest wypożyczenie roweru lub poruszanie się komunikacją miejską. Koniecznie wybierzcie się na wycieczkę w góry!

Włoska Sardynia

Sardynia jest drugą największą wyspą basenu Morza Śródziemnego i zdecydowanie warto się tam wybrać na wakacje, zwłaszcza, że loty z Polski są tanie i częste! Włochy, to podobnie jak Grecja, jeden z ulubionych kierunków wśród Polaków. Na Sardynii można przede wszystkim wypocząć i skorzystać z wyspiarskiego uroku złotych plaż i turkusowej, ciepłej wody, a można też połączyć program self-drive z wypoczynkiem. W tym drugim wypadku polecamy kilkudniowy przejazd przez Toskanię – startując z Pizy, przez Lukkę, Florencję, by następnie polecieć samolotem na Sardynię. Sama wyspa ma wiele do zaoferowania w zależności od indywidualnych potrzeb. Można postawić na spokojne zwiedzanie we włoskim stylu, i przemierzać senne wioski i kościółki, gdzieniegdzie zatrzymując się na kawę i słodkie przysmaki. Sardynia to duża wyspa, na której znajduje się m.in. przepiękny Park Narodowy Asinara, jak i Park Narodowy Zatoki Orosei i Gennargentu. Do tych miejsc można wybrać się samodzielnie lub ze zorganizowaną jednodniową wycieczką.