3 ETF-y, które mogą podwoić Twoją inwestycję

Inwestowanie w fundusze ETF to możliwość świetnego wykorzystania pieniędzy na giełdzie, jeśli naprawdę chcesz to zrobić, ale nie do końca rozumiesz jak funkcjonuje giełda. Zanim jednak zainwestujesz, upewnij się, że Twoje rachunki domowe są opłacone i masz solidny fundusz rezerwowy, i że jesteś przygotowany na utratę tej kwoty. Aby zarobić jak najwięcej pieniędzy na giełdzie, musisz pozostawić swoje inwestycje w spokoju przez co najmniej kilka lat - nie inwestuj więc pieniędzy, które mogą być Ci potrzebne w stosunkowo niedalekiej przyszłości. A tym bardziej, nie sprawdzaj codziennie wyników swojego portfela. Wyznacz cel, ustaw poziom Stop Loss i Take Profit i ignoruj informacje płynące ze świata mediów na temat giełdy. (o ile oczywiście nie mówimy o bankructwie firmy, w którą zainwestowałeś). Pamiętaj, że na giełdzie rządzi zasada "Kupuj plotki, sprzedawaj fakty", dlatego też spokój to odpowiednia strategia, jeżeli myślimy o tym aby osiągnąć zysk na rynku kapitałowym.

1.Fundusz Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

Fundusz vanguard S&P 500 ETF jest funduszem giełdowym, który śledzi indeks S&P 500. Oznacza to, że w skład funduszu wchodzą wszystkie akcje z indeksu S&P500, które są jednymi z największych i najsilniejszych spółek w USA. Od momentu powstania w 2010 r. fundusz ten przynosił średni zwrot w wysokości 15% rocznie. Jeśli zainwestowałbyś teraz 1000 dolarów z roczną stopą zwrotu 15%, podwoiłbyś swoją inwestycję w ciągu około pięciu lat, jeśli nie dokonałbyś żadnych innych wpłat.

Dokumentacja funduszu znajduje się tutaj - oficjalna strona funduszu.

2. Fundusz Schwab USA ETF (SCHX)

Schwab U.S. Large-Cap ETF (symbol giełdowy: SCHX) obejmuje ponad 700 akcji o dużej kapitalizacji. Podobnie jak S&P 500 ETF, niesie on ze sobą mniejsze ryzyko niż niektóre inne fundusze, ponieważ zawiera akcje jednych z najsilniejszych i najbardziej stabilnych spółek amerykańskich. Fundusz przynosi również średni zwrot w wysokości około 15% rocznie od momentu powstania.

3. iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF)

Fundusz ishares Russell 1000 Growth ETF (symbol giełdowy: IWF) różni się nieco od dwóch pozostałych funduszy. Zamiast skupiać się wyłącznie na dużych spółkach, obejmuje podmioty, które mają potencjał do szybkiego wzrostu (akcje wzrostowe charakteryzują się wyższym poziomem ryzyka)

Takie fundusze ETF mogą być bardziej ryzykowne niż fundusze, które obejmują tylko duże korporacje, ponieważ szybko rozwijające się spółki mają tendencję do większej zmienności niż przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji. Jednak wiele spółek wchodzących w skład iShares Growth ETF to firmy szybko rosnące i o ugruntowanej pozycji - takie jak Amazon, Apple, Microsoft, Facebook czy Alphabet. Wszystkie te firmy doświadczyły szybkiego wzrostu, ale są to również jedne z największych organizacji na świecie. W ciągu ostatnich pięciu lat, średnia stopa zwrotu tego funduszu wynosiła około 22% rocznie.

Jeżeli chciałbyś zobaczyć jak wygląda rynek funduszy ETF takich jak Russell 1000, zawierając transakcje to odwiedź witrynę klikając tutaj.

Podsumowanie

Inwestowanie na giełdzie jest jednym z najlepszych sposobów na pomnażanie swoich pieniędzy. Oczywiście, jeśli znasz zasady inwestowania i przede wszystkim potrafisz zarządzać ryzykiem. Cierpliwość jest kluczem, ponieważ potrzeba czasu, aby uzyskać znaczący zwrot. Inwestując w odpowiednie fundusze ETF, można budować majątek przy minimalny wysiłku z Twojej strony, gdyż na giełdzie inwestycje długoterminowe przynoszą najlepsze rezultaty.