ZUS przelewa pieniądze na wyprawkę szkolną. W regionie już prawie 180 tys. wniosków

Rodzice i opiekunowie z województwa śląskiego złożyli już ponad 178 tys. wniosków o 300 zł w ramach programu „Dobry Start”.

Nabór wniosków rozpoczął się na początku lipca i potrwa do końca listopada. O pieniądze zainteresowani mogą aplikować wyłącznie drogą elektroniczną, a ZUS przekaże świadczenie tylko na rachunek bankowy.

W ubiegłym tygodniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął przelewanie pieniędzy na konta wskazane przez rodziców we wnioskach o wyprawkę szkolną. Tylko w ostatni poniedziałek wartość przelewów sięgnęła 60 mln zł. W lipcu br., do rodziców w całym kraju trafiło około 180 mln zł na wyposażenie tornistrów swoich pociech.

- W województwie śląskim oddziały ZUS zarejestrowały ponad 178 tysięcy wniosków o wyprawkę szkolną. Najwięcej wniosków pochodzi z Katowic, ponad 10,5 tysiąca, z Częstochowy – około 8 tysięcy oraz Sosnowca, bo niemal 7,8 tysiąca. Placówki ZUS na terytorium całego kraju odnotowały od początku tego miesiąca ponad 1,5 miliona wniosków o wypłatę środków z programu „Dobry Start” – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik ZUS województwa śląskiego.

Do kiedy otrzymasz pieniądze na wyprawkę szkolną?

Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września. W ramach programu „Dobry Start” rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

Wsparcie przysługuje raz w roku - na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Wniosek o wyprawkę szkolną ZUS przyjmuje tylko drogą elektroniczną – za pomocą aplikacji mobilnej mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Jak złożyć wniosek o 300+?

Na PUE ZUS jest specjalny kreator wniosków o świadczenie 300 plus. Prowadzi on użytkownika przez cały proces krok po kroku. Ważne, by oprócz wielu danych we wniosku, podać poprawny numer rachunku bankowego, na który ma wpłynąć świadczenie. Ponadto należy wskazać adres mailowy oraz numer telefonu - czyli dane, które będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku.

Zawiadomienia dotyczące wyprawki szkolnej ZUS również będzie przekazywał w formie elektronicznej. Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS znajdzie się także cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

Informację o przyznaniu świadczenia będzie można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.