Plener rysunkowo-malarski dla seniorów. Spotkanie ze sztuką w parku im. Jacka Kuronia

Miejski Dom Kultury Kazimierz zaprasza seniorów na magiczne spotkanie ze sztuką podczas naszych warsztatów rysunkowo-malarskich w plenerze! Przystanek Otwartej Kultury z radością otwiera drzwi do kreatywnego świata, gdzie każdy może odnaleźć swoje artystyczne ja.

Warsztaty rysunkowo-malarskie dla seniorów w sosnowieckim parku

Organizatorzy czekają już 28 lipca o godzinie 10:00 w sosnowieckim parku im. Jacka Kuronia, pod amfiteatrem "Muszelka".

Czy kiedykolwiek czuliście, że drzemie w Was artysta? To właśnie teraz jest doskonała okazja, by odkryć i rozwijać swoje talenty! Nasze warsztaty to idealny moment, by zatracić się w sztuce i spędzić twórcze chwile w pięknej scenerii przyrody. Niezależnie od tego, czy macie doświadczenie w rysowaniu i malowaniu, czy też chcecie poznać podstawy tej pasjonującej dziedziny, czekamy na Was z otwartymi ramionami.

Wszystko, czego potrzebujecie, jest już przygotowane dla Was! Oferujemy profesjonalne sztalugi oraz wszystkie niezbędne materiały, abyście mogli swobodnie wyrażać swoje artystyczne wizje. Wybierzcie ulubiony rodzaj rysowania czy malarstwa, a nasi doświadczeni instruktorzy będą Wam towarzyszyć na każdym kroku, dzieląc się wiedzą i udzielając cennych wskazówek. - zapowiadają organizatorzy.

Zgłębianie sztuki w Parku im. Jacka Kuronia

Warsztaty będą odbywać się w spokojnej i inspirującej atmosferze sosnowieckiego parku, który jest idealnym miejscem do oderwania się od codziennych trosk i zatopienia w twórczym świecie sztuki. Malowanie i rysowanie plenerowe to wyjątkowe doświadczenie, które pozwoli Wam dostrzec piękno natury w zupełnie nowy sposób.

I to nie wszystko! Warsztaty są bezpłatne, a liczba miejsc ograniczona. Dlatego zachęcamy do szybkiej rejestracji, abyście mieli pewność swojego udziału. Zapisy prowadzone są w biurze Przystanku Otwartej Kultury, znajdującym się pod adresem: Sosnowiec ul. Główna 19. Jeśli wolicie, możecie również zadzwonić pod numer telefonu: 32 269 41 19, aby potwierdzić swoją obecność na warsztatach.

Nasza inicjatywa jest skierowana do seniorów, wiemy bowiem, jak ważna jest aktywność umysłowa i twórczość artystyczna w każdym wieku. Podczas warsztatów stworzymy przyjazną i ciepłą atmosferę, która pozwoli Wam poczuć się swobodnie i wyrazić siebie poprzez sztukę. To także doskonała okazja, by spędzić miło czas w towarzystwie rówieśników i podzielić się wspólnymi pasjami.