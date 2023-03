Zostaw swój 1,5% podatku w Sosnowcu. Sprawdź listę organizacji

Nie przekazałeś jeszcze Swojego 1,5 procenta podatku? Pamiętaj, że Twoje 1,5 procenta ma moc. Moc czynienia dobra. Ciebie nic nie kosztuje, dla wielu to bardzo duża pomoc.

Jeśli nie wiesz, jakiej organizacji pożytku publicznego go przekazać, spieszymy z podpowiedzią.

– Zostaw podatek w Sosnowcu. Zachęcamy mieszkańców do tego, aby wspierali lokalne stowarzyszenia. 1,5% podatku to nie tylko dodatkowe źródło finansowania, to również niejako votum zaufania mieszkańców dla działalności lokalnych organizacji. Działają one na rzecz naszego wspólnego dobra – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.