Zmienne warunki na drodze. Zachowaj ostrożność i zdejmij nogę z gazu!

Doświadczeni kierowcy wiedzą, że wraz ze zmianą pogodowej aury zmienia się również technika prowadzenia pojazdu. Mokra i śliska nawierzchnia nie sprzyja przyczepności opon.

Jesień kontra bezpieczeństwo

Ciemne poranki, mgła i opady deszczu nie należą do rzadkości jesienią. Takie warunki znacząco przekładają się na stan bezpieczeństwa. Osobami szczególnie narażonymi na udział w zdarzeniach drogowych są piesi. Dlatego też koniecznie należy pamiętać o tym, że prędkość dopuszczalna, nie zawsze oznacza prędkość bezpieczną! Podczas obfitych opadów deszczu lub śniegu należy ograniczyć prędkość do minimum. Zagrożeń jest wiele: najechanie na poprzedzający pojazd, na pieszego poruszającego się po drodze, czy wyjechanie poza jezdnię. Dlatego to nie jest dobry moment, aby się spieszyć. Należy wcześniej wyjechać, aby bezpiecznie dotrzeć do celu. Każda pora roku wymaga od kierowcy odpowiedniego przygotowania swojego pojazdu do drogi oraz dostosowania stylu jazdy do warunków na niej panujących.

Bezpieczeństwo na śliskich drogach

Pamiętajmy o kilku zasadach, które pomogą nam zadbać o bezpieczeństwo na drodze:

upewnijmy się, że światła w pojeździe działają prawidłowo, dobrze jest też mieć w bagażniku zapasowe żarówki, aby w razie potrzeby móc je szybko wymienić;

w tym okresie zalecana jest zmiana techniki jazdy – z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe powinniśmy jeździć wolniej, ostrożniej wchodzić w zakręty i zachować większą odległość od poprzedzającego pojazdu, tak aby mieć więcej czasu i miejsca na hamowanie;

ciemne ubrania, kaptury, parasole mogą źle wpłynąć na widoczność, a tym samym bezpieczeństwo pieszych i kierujących jednośladami dlatego warto pamiętać o elementach odblaskowych, nie tylko po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, gdzie są obowiązkowe, ale także w mieście.

Dobry kierowca to taki, który jest odpowiedzialny, kieruje się zasadą ograniczonego zaufania oraz dba o swoje i innych bezpieczeństwo. Dbajmy o dobry stan techniczny naszego samochodu, nie lekceważmy prawa i stosujmy się do obwiązujących norm.