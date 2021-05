Zmiany w obowiązujących obostrzeniach

Od 15 maja zmianie ulegają m.in. zasady obowiązkowego korzystania z maseczek. Nie trzeba z nich korzystać w otwartej przestrzeni przy zachowaniu odpowiedniego dystansu od innych. Trzeba jednak o nich pamiętać, wchodząc do pomieszczeń i środków komunikacji zbiorowej. Służby sanitarne i policjanci niezmiennie kontrolują czy obowiązujące przepisy są przestrzegane, a działalność podmiotów gospodarczych odbywa się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.

Policjanci nieustannie wspierają służby sanitarne w prowadzonych kontrolach, a także sami inicjują kontrole miejsc, w których może dochodzić do łamania przepisów sanitarnych. Dotyczy to szczególnie m.in. środków komunikacji publicznej, galerii handlowych, sklepów wielkopowierzchniowych. Osoby, które będą lekceważyć obowiązujące prawo, będą musiały liczyć się z konsekwencjami.

Stopniowo zmianie i złagodzeniu ulegają obostrzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się Covid-19. Jednak nie oznacza to, że już możemy zapominać o obowiązujących przepisach i je lekceważyć. Służby odpowiedzialne za przeciwdziałanie epidemii koronawirusa i kontrolowanie przestrzegania wprowadzonych zasad, interweniują i będą niezmiennie interweniować wówczas, gdy stwierdzą, że dochodzi do rażącego naruszania przepisów, mogącego skutkować gwałtownym ponownym rozprzestrzenieniem się choroby.

Zmiany obowiązujące od 15 maja

Zniesiony zostaje obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Bez zmian pozostaje jednak obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, m.in. w transporcie zbiorowym, w sklepach, w kościele, w kinie czy teatrze.

Dozwolona została działalność gastronomii zewnętrznej (na świeżym powietrzu), przy zachowaniu dystansu między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m., licząc od powierzchni stolika).

Dozwolona została działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje kultury na otwartym powietrzu, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Dopuszczalna jest również aktywność sportowa na świeżym powietrzu z udziałem max. 25% publiczności.

Zmiany obowiązujące od 21 maja

W dalszej kolejności dopuszczalna staje się działalność kin, teatrów, oper, filharmonii, przy maksymalnie 50% obłożeniu i zachowaniu reżimu sanitarnego, m.in. dystans, dezynfekcja rąk, maseczki. Uczestnicy wydarzeń w tych miejscach nie mogą w tych pomieszczeniach spożywać napojów lub posiłków.

Zmiany obowiązujące od 28 maja

Pod koniec maja przywrócona zostaje działalność gastronomii wewnętrznej – w lokalu przy max. 50% obłożenia, z zachowaniem dystansu między stolikami. Imprezy okolicznościowe w lokalu (m.in. wesela i komunie) mogą się odbywać z max. 50 osobami (do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19).

Wraca działalność krytych obiektów sportowych dla wszystkich z zachowaniem odpowiednich limitów oraz zasad reżimy sanitarnego.