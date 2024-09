Zmiana terminu Zagłębiowskiego Spływu Kajakowego

Jak poinformował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zmienił się termin spływu kajakowego, który pierwotnie miał się odbyć 21 września.

Zmieniono datę wydarzenia

VI edycja Zagłębiowskiego Spływu Kajakowego Białą Przemszą, Sławków – Sosnowiec pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego i Burmistrza Miasta Sławkowa Rafała Adamczyka odbędzie się 12 października. Pozostałe warunki organizacyjne pozostają bez zmian.

Spływ kajakowy odbędzie się na odcinku o długości ok. 18 km ze Sławkowa – MOK Dolina Białej Przemszy do Sosnowiec Maczki. Czas płynięcia wyniesie od 6 do 8 godzin. Spływ będzie miał charakter spływu zwałkowego z uwagi na występujące na rzece przeszkody – obalone drzewa, wystające gałęzie, wypłycenia.

Biorący w nim udział kajakarze muszą się odznaczać dobrymi umiejętnościami pływania i sterowania kajakiem. Muszą się liczyć z koniecznością przenoszenia kajaka przez przeszkody, oraz zamoczenia obuwia (wskazane jest zabranie zmiennej odzieży).

Harmonogram Spływu

godz. 7.00 – 8.00 – weryfikacja uczestników spływu – Sosnowiec – Maczki – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 przy ul. Skwerowej 21, Sosnowiec – Maczki,

godz. 8.15 – wyjazd uczestników spływu na start – Miejski Ośrodek Kultury, ul. Młyńska 14 w Sławkowie,

godz. 9.00 – Sławków – oficjalne otwarcie spływu i wodowanie osad,

godz. ok. 11.30 – Sławków-Piernikarka – postój, krótki odpoczynek, poczęstunek,

godz. ok. 16:00 – zakończenie spływu Sosnowiec-Maczki – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 przy ul. Skwerowej 21 – rozdanie pamiątkowych medali, ciepły posiłek.

Szczegóły na stronie sosnowieckiego MOSiR.