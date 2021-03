Złap pisaka, zaprojektuj pluszaka i wygraj Fiata 500

Kilka lat temu Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu przeszło rebranding i zmieniło nazwę na Sosnowieckie Wodociągi. Firma ma też nowe logo. Teraz przyszedł czas na konkurs i zaprojektowanie maskotki, czyli pluszowego ambasadora przedsiębiorstwa. Na zwycięzcę konkursu czeka Fiat 500, ale tym razem nie chodzi o samochód, ale o elektryczną hulajnogę Fiat 500!

- Jeśli chodzi o ekologię to dzieci są doskonałymi nauczycielami, często to właśnie najmłodsi uczą nas dorosłych jak oszczędzać wodę czy poprawnie segregować śmieci. Dlatego właśnie do najmłodszych adresujemy nasz konkurs „Złap pisaka, zaprojektuj pluszaka” – wyjaśnia Paweł Kopczyński, prezes Sosnowieckich Wodociągów.