Zima to trudny okres dla zwierząt. Jak o nie zadbać?

Od kilku dni panują niskie temperatury. Trudne warunki atmosferyczne mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia i życia osób bezdomnych, samotnych czy nietrzeźwych ale również dla zwierząt. Mroźne wieczory i poranki, opady i wiatr to prawdziwa szkoła przetrwania dla zwierząt pozostających poza domem. Pamiętajmy o tym szczególnie gdy termometr wskazuje minusowe temperatury.

Każdy z nas powinien mieć świadomość, że zwierzę nie jest rzeczą. Jest istotą żyjącą, zdolną do odczuwania cierpienia, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Jak pomagać zwierzętom zimą?

Często zapominamy o nich, pozostawiając je np.: w nieocieplonych i nieuszczelnionych budach, bez ciepłego posiłku lub przywiązując do ogrodzeń i słupów. Pies musi mieć możliwość schronienia się przed mrozem, śniegiem czy deszczem. Odczuwa skutki niekorzystnej aury podobnie jak my. Jest to szczególnie ważne w okresach silnego mrozu. W tych okresach wpuśćmy psa, przynajmniej na noc do cieplejszego pomieszczenia (piwnica, garaż).

Pamiętajmy, że w mroźne dni nasze zwierzęta, aby utrzymać stałą temperaturę ciała, potrzebują dodatkowej porcji pożywienia. Ważne jest również, aby było to pożywienie ciepłe oraz wysokoenergetyczne.

Jeśli masz informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez m.in. torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania skontaktuj się z Policją korzystając z aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, lub dzwoniąc na numer alarmowy 112.