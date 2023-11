Zima na drogach bywa niebezpieczna. Policja radzi jak się do niej odpowiednio przygotować / fot. KMP Świętochłowice

Pogoda za oknem nie sprzyja kierowcom - liście opadające z drzew, mokra i śliska nawierzchnia oraz pierwsze opady śniegu, negatywnie wpływają na bezpieczeństwo na drogach. Pamiętajmy o dostosowaniu prędkości do panującej aury, wymieńmy opony na zimowe i zadbajmy o odpowiednie przygotowanie samochodu. Policjanci przypominają pieszym o noszeniu elementów odblaskowych. Mądrze przygotujmy się do zimy, a korzystając z jej uroków, nie zapominamy o ostrożności.

Okres jesienno-zimowy na drogach bywa niebezpieczny. Niesprzyjająca aura ma wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Tylko od 1 października na drogach naszego województwa doszło do 286 wypadków, w których 23 osoby zginęły, a 324 zostały ranne. Dodatkowo policjanci odnotowali 7427 kolizji. W ubiegłym roku od 1 października do 22 listopada doszło do 6857 kolizji i 310 wypadków drogowych, w których 27 osób zginęło, a 346 zostało rannych.

Aby na drogach było bezpieczniej, zadbajmy o przestrzeganie podstawowych zasad ostrożności i odpowiednio przygotujmy się do zimy.

Porady dla kierowców

To już ostatni dzwonek na to, aby wymienić opony na zimowe. Za nami już pierwsze opady śniegu, a za oknem od dłuższego czasu odnotowujemy spadki temperatur. Kierowcy muszą także pamiętać o tym, by przed każdą podróżą sprawdzić oświetlenie swojego samochodu, upewnijmy się, że światła w pojeździe działają prawidłowo, dobrze jest też mieć w bagażniku zapasowe żarówki, aby w razie potrzeby móc je szybko wymienić. Kierowcy muszą także zadbać o czytelność tablic rejestracyjnych, reflektorów, a gdy spadnie śnieg dokładnie odśnieżyć szyby oraz odgarnąć z dachu i pokrywy silnika zalegający śnieg i lód.

Doświadczeni kierowcy wiedzą, że wraz ze zmianą pogodowej aury zmienia się również technika prowadzenia pojazdu. Mundurowi przypominają, że należy zmniejszyć prędkość, zmienić technikę jazdy i utrzymywać bezpieczną odległość od poprzedzających samochodów. Pamiętać trzeba również o tym, że prędkość dopuszczalna nie zawsze oznacza prędkość bezpieczną – zawsze należy ją dostosować do sytuacji, jaka w danej chwili występuje na drodze.

Porady dla pieszych

Policjanci przypominają pieszym o korzystaniu z elementów odblaskowych, szczególnie poza terenem zabudowanym, ale zachęcają, aby korzystać z nich zawsze dla własnego bezpieczeństwa. Jesienna i zimowa aura, a dodatkowo ciemne ubrania pieszych, nie ułatwiają sprawy kierowcom, którzy moją ich zwyczajnie nie dostrzec. Dzięki np. opaskom odblaskowym jesteśmy o wiele bardziej widoczni na drodze, a tym samym dajemy szansę kierującym na odpowiednio wczesną reakcję. Wszyscy użytkownicy dróg powinni pamiętać, że opady deszczu i spadające liście znacznie wydłużają drogę hamowania. Jeśli nie zadbamy o dostateczną widoczność, możemy spowodować zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które dla nas lub dla innych uczestników ruchu może zakończyć się tragicznie. Bezpieczeństwo własne i innych niech będzie zatem dla nas priorytetem.

Rozsądek, odpowiedzialność i respektowanie obowiązujących przepisów drogowych na pewno będą mieć duży wpływ na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. Policjanci apelują więc o ostrożność i bezpieczną jazdę!