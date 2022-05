Zgłoś swoją pracę i wygraj wspaniałe nagrody!

Zgłoś swoją pracę do konkursu plastycznego„Oswojone strachostwory”, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu i wygraj wspaniałe nagrody.

Strach, stwór, straszydło – czy to słowa, których należy się bać? Niekoniecznie!

Żaden potworek nie będzie mógł nas nastraszyć, jeżeli go oswoimy. Jeśli któryś z nich czai się w Twojej szafie lub pod Twoim łóżkiem to spróbuj się z nim po prostu zaprzyjaźnić. Gdy już będziecie przyjaciółmi to chwyć za kredki lub farby i pokaż nam jak wygląda Twój „oswojony strachostwór”.

Regulamin i kartę zgłoszeniową tej wakacyjnej zabawy znajdziesz na stronie http://www.biblioteka.sosnowiec.pl

Dodatkowo – najlepsze prace zostaną powiększone, zaaranżowane graficznie i będą prezentowane w formie wystawy w Zagłębiowskiej Mediatece przez całe wakacje 2022. Zatem jest o co walczyć!