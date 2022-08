ŻeromPark otwarty już od soboty!

Warta ponad 30 milionów inwestycja dobiegła końca. Od 6 sierpnia ŻeromPark, bo taką nazwę będzie nosił dawny basen przy Żeromskiego, będzie otwarty dla mieszkańców.

Basen przy Żeromskiego wybudowano w latach sześćdziesiątych minionego wieku

Po ponad 40 latach użytkowania, między 2007 a 2009 rokiem odbył się remont części obiektu. Od tego czasu pływalnia cieszyła się ogromną popularnością, co przekładało się na miesięczną frekwencję w granicach 16 tysięcy osób. Prace na największą skalę ruszyły pod koniec 2019 roku.

Obiekt przestaje już w zasadzie pełnić tylko rolę basenu. Od otwarcia będzie to Centrum Aktywności Rodzinnej ŻeromPark.

– Nazwę w zasadzie wybrali mieszkańcy nazywając od lat basen po prostu Żeromem. Park to po prostu nawiązanie do otoczenia, ale jednocześnie do funkcji, jaką dzisiaj pełni obiekt. Basen, jacuzzi, sauny, siłownia, strefy fitness – nowe otwarcie to całkowicie nowe możliwości – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

ŻeromPark podzielony jest na kilka stref, które rozłożone są na trzech poziomach

Najważniejsza jest strefa basenowa, w skład której oprócz 25-metrowego basenu, wchodzi także brodzik dla dzieci oraz dwie wanny SPA (jacuzzi).

– Tuż obok znajduje się druga strefa, czyli nauka pływania z gimnastyką korekcyjną. Mamy specjalny basen o długości 12 metrów i szerokości 6 metrów. Przy głębokości 110 cm to idealne miejsce do nauki i ćwiczeń – wyjaśnia Sławomir Zdeb, kierownik ŻeromParku.

Poziom niżej to przestrzeń na sauny. Dwie mniejsze (sucha oraz parowa) są przeznaczone dla ok. 12 osób każda. Trzecia, największa może pomieścić nawet 40 osób. – Będziemy korzystać z certyfikowanych saunamistrzów, którzy trzy razy w tygodniu we wtorek, czwartek i sobotę będą przeprowadzać seanse nazywane też ceremoniami, rytuałami saunowymi. Na gości czeka także jaskinia solna, basen schładzający oraz wanna SPA – dodaje kierownik ŻeromParku.

Nad basenem jest część przeznaczona na siłownie, zajęcia fitness, sale do treningu TRX. Jest też miejsce do gimnastyki korekcyjnej. Każda ze stref ma swoje zaplecze szatniowe.

Wyjątkowe atrakcje zaplanowano na sobotę 6 sierpnia

Już w najbliższą sobotę Urząd Miejski w Sosnowcu zaprasza na parking przed obiektem. O godzinie 14.00 rozpoczną się z animacjami dla dzieci (potrwają aż do godz. 20:00), a o 15:00 odbędzie się bitwa na balony oraz konkursy z nagrodami. Na miejscu będzie też DJ, a także saturator z Sosnowieckich Wodociągów. Pierwsi użytkownicy do ŻeromParku wejdą o godzinie 15:00.

Pływalnia została podzielona na kilka stref: basenową, saunarium z grotą solną, siłownię i fitness, a także strefę z gimnastyką. W efekcie obiekt jest zdecydowanie większy, dotychczasowa powierzchnia użytkowa obiektu, wynosząca 3582 m2, wzrośnie do 4815 m2. Wartość prac budowlanych wyniosła 31,5 mln zł.

ŻeromPark - cennik

Bilet normalny to koszt 15 zł, a ulgowy 10 zł za godzinę. Osoby z niepełnosprawnościami płacą 2 zł, a dzieci do lat 7 wstęp mają bezpłatny. Istnieje możliwość zakupu karnetów 90-dniowych (odpowiednio 135 zł i 90 zł – na koncie do wykorzystania jest 150 i 100 zł). Koszt wejścia do saunarium uzależniony jest od dnia.

Poniedziałek-czwartek to koszt 23 zł za godzinę, a od piątku do niedzieli 25 zł. Tańsze są wejścia dwugodzinne, a najbardziej opłacalne są karnety. Siłownia i fitness to koszt 20 zł za wejście, a abonament 30-dniowy to koszt 120 zł (normalny) i 80 zł (ulgowy).